Arjen enkelit

Päivä alkoi mukavasti. Minulla oli arjen enkeleitä lähelläni. Tiellä Keljonkeskukseen takaani tuli mies, suojatien reunassa otti minusta kopin ja sanoi, että nyt mennään yli. Erotessa huikattiin heit. Hyvä tuuleni jatkui marketissa. Nuori mies palveli ihanalla asenteella. Kurkottelin korkealta ylähyllystä tavaraa, taas tuli mies takaa ja kysyi voiko auttaa. Toki. Kiittelin. Näitä timantteja ei kasva joka oksalla.

Aina kun kohtaa tällaista lähimmäisyyttä, tulee hyvä olo. Voisi itse myös kulkea silmät auki ja olla avuksi kun sitä huomaa jonkun tarvitsevan.

Saan usein apua ja komppaamista. Mulla on usein kävelysauva, jäätikkö pelottaa, ja nastakengätkin on. Ehkä nämä vermeet herättävät myötätuntoa. Onni on myös pieniä tekoja. Hyvä teko pelastaa päivän, niin saajalleen kuin antajalleenkin.

Heli Kumpulainen

Jyväskylä