Armeija on joko oma tai vieras

Asevelvollisuus, jonka kansakunta peri itsenäistyttyään vieraista vallanpitäjistä, on säilyttänyt asemansa jokseenkin sellaisena kuin se lailla määritettiin vuonna 1922. Asevelvollisuuteen ei ole kajottu, vaikka kritiikkiä sen tehottomuudesta, piilokustannuksista ja mm. yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisuudesta on esitetty. Vaihtoehtona on esitetty vapaaehtoista kansalaispalvelua ase- ja siviilipalvelua korvaamaan, valinnaisuutta sekä maksuperusteisia ratkaisuja.

Jokaisella maalla on armeijansa, oma tai vieras, jolla pyritään oman alueen hallintaan ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen.

Suomi on osoittanut rauhantahtonsa ylläpitämällä riittävää sotavoimaa ja työskentelemällä rauhan hyväksi eri foorumeilla. Ei ole syytä horjuttaa tätä turvallisuuspolitiikan peruslinjaa kevein perustein. Asevelvollisuudella ei voi pelata aiheuttamatta vahinkoa ja lopulta sen peruuttamatonta hylkäämistä.

Maanpuolustuksen perusteista ja asevelvollisuudesta voidaan toki keskustella, mutta vastuullisesti, ettei käy niin kuin Ruotsille: asevoimat purettiin peruuttamattomasti eikä asevelvollisuutta saada takaisin. Puolustustahto, velvollisuuden ohella, on oleellinen osa vaikeasti määritettävää ja pitkäjänteistä kansakunnan turvallisuusajattelua, jota arvostetaan myös maan rajojen ulkopuolella. Tahto on henkinen tila, jota on vaikea määrittää jäännöksettömästi, mutta joka sellaisenaan antaa uskottavuutta tavoitteille.

Sodattomuuden utopiaan ei voi luottaa, mistä osoituksena ovat sadat käynnissä olevat sodat eri puolilla maailmaa. Sotien teknistyminen tekee niistä lähes verettömiä, kunnes jälkiä korjataan ja uhreja lasketaan.

Ihminen lopulta ottaa haltuun tuhotun maan, yrittää korjata jäljet, aloittaakseen kaiken alusta. Tässä mielessä kansakunnan turvallisuus on tärkeä nähdä jatkumona ja yhteisenä hankkeena, jota ei pitäisi horjuttaa pelin politiikalla tai luopumalla siitä, mikä meillä on toistaiseksi osoittautunut vahvuudeksi; asevelvollisuudesta.

Lars-Olof Fredriksson

Äänekoski