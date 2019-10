Arvaa mitä?

Lienenkö ainoa, jonka kielikorva särähtää, kun ”arvaa”-sanan r-kirjain korvataan l-kirjaimella, ja väärin kirjoitettu sana on ison maakuntalehden koko etusivun kattavan mainoksen avainsanana?

Kun lapsi oppii kielen, r-äänne tuottaa usein alkuvaikeuksia. Alvaa mitä -mainoskampanja Jyväskylän Energia Oy:n nimen muutoksesta Alvaksi on ehkä tarkoitettu vetoamaan pienten lasten vanhempiin ja kenties muidenkin sähköä ja vettä käyttävien kaupungin veromaksajien lapsuusmuistoihin.

Itselläni Jyväskylän Energia liittyy valitettavasti siihen vuosien ”mainoskampanjaan”, jolla kaupunginvaltuusto saatiin suosiollisiksi idealle rakentaa Keljonlahteen turvetta, puuta ja kivihiiltä käyttävä 370 MW:n megaluokan voimala. Sain hankkeen arvostelijana kokea monenlaista.

Poikkeuksellisen suuri investointi sisälsi jo lähtökohtaisesti ongelmia luonnon- ja ympäristönsuojelussa sekä hiilidioksidipäästöissä. Tulevaisuuden näkymät kiristyvistä ympäristönormeista ja päästörajoituksista EU-tasolla liikkuivat varmasti jokaisen valtuutetun mielessä, mutta niin vain valtuuston enemmistö meni taloudelliselta mittaluokaltaan erityisen merkittävän hankkeen puoltajaksi.

Investointipäätös tehtiin, voimalaitos vihittin käyttöön vuonna 2010, ja pian alkoi paljastua virheinvestoinnin karu arki.

Olen tehnyt pitkän työurani Jyväskylän yliopistossa ja olin kolme kautta kaupunginvaltuutettu, joten kaupunki on minulle tullut tutuksi. Jyväskylä on nimenä poikkeuksellinen suurten kaupunkien joukossa. Saavuin Turusta, jolla on oma selkeä identiteettinsä – samaan sarjaan kuuluvat Kuopio, Oulu, Tampere, Rauma tai Pori.

Entä Jyväskylä? Identiteetti on aina ollut hieman hakusessa. Keski-Euroopassa paljon oleskelleena tiedän, että ”Jyväskylän” ääntäminen tuottaa ylivoimaisia vaikeuksia. Kun sen sijaan puhutaan Alvar Aallon pääkaupungista, kiinnostus herää heti missä päin maailmaa tahansa. Olenkin leikkinyt ajatuksella, että Jyväskylän nimen voisi muuttaa Aaltokaupungiksi.

Näin Jyväskylän Energian uuden Alva-nimen voisi korvata ympäristöystävällisellä Aaltoenergia-sanayhdistelmällä, ja kansainvälisesti tunnettu Jyväskylän yliopisto muuttuisi Alvar-yliopistoksi, sillä Helsinki on ehtinyt jo ottaa Aalto-nimen yliopistolliseen käyttöön.