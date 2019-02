Arvokkuutta vanhuksille

Lotta Ahola kertoo (KSML 14.2.), että sosiaalidemokraattien ehdottama hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin on vanhanaikaista niin kuin SDP.llä on yleensäkin tapana ehdottaa. Hassua, että hoitoalan ammattilainen ei näe, mitä nykyinen laki on mahdollistanut.

Nykylakien mukaan jokaisella asiakkaalla on oikeus laadukkaaseen ja hyvään hoitoon. Onko sitä nyt noudatettu? Ei ole! Työntekijöiden määrää ei ole määritelty missään tarkasti, mutta vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset on säädetty. Kuinka ne ovat nyt toimineet? Eivät ole!

Lähihoitajien liitto Super on kirjannut tavoitteekseen, että lakiin on saatava hoitajamitoitus ja sanktiot sen rikkomisesta. Kansalaiset ansaitsevat laadukkaat palvelut ja hoitajat työolot, jotka mahdollistavat työn tekemisen hyvin.

Hoitajamitoitushan on vain se alaraja, jota on noudatettava. Tarpeen mukaan väkeä on oltava enemmän, jotta lain vaatima laadukas ja hyvä hoito voidaan toteuttaa. Meillä on nyt Pohjaismaiden alhaisin hoitajamitoitus. On arvovalinta hoitaa tämä asia kuntoon!

Piritta Rantanen

kansanedustajaehdokas (sd.)

sairaanhoitaja AMK

Jämsä