Arvostetaan moponuoria ja heidän yhteisöllisyyttään

Syyskuun ensimmäisenä lauantaina sadat keskisuomalaiset moponuoret kunnioittivat liikenneonnettomuudessa menehtynyttä toveriaan muistoajolla ja kynttilöiden sytyttämisellä turmapaikalla. Tämä laaja osanotto menehtyneen nuoren omaisten suruun kertoo paljon tästä joukosta.

Yleensä mopoiluun liitetään lähinnä negatiivisia mielikuvia esimerkiksi meluun ja mopojen laittomaan virittelyyn liittyen. Harvemmin kuulee mopoilusta ja mopoilijoista mitään positiivista mediassa. Itse mopoilijoita ja mopoilua läheltä seuranneina haluamme tuoda esille toisenlaisen näkökulman asiaan.

Mopoilu on yhteisöllistä. Nuoret tykkäävät korjata ja rakentaa mopojaan yhdessä. He auttavat toisiaan ja jakavat tietoa ja osaamista sekä vaihtavat osia. Ei ole väliä onko kyseessä oma tai toisen mopo, se tekee joka osaa ja muut ottavat oppia.

Kun mopot toimivat, kokoonnutaan yhteen.

Silloin tällöin järjestetään mopomiitti, johon osallistuu satoja nuoria. Miiteissä ei yleensä tapahdu järjestyshäiriöitä vaan kaikki ovat sovussa keskenään. Uskoaksemme mopoilu myös vähentää päihteiden käyttöä koska nuoret ymmärtävät, että liikenteessä ajo ja päihteet eivät sovi yhteen.

Mopojen parissa oppii tekniikkaa ja kädentaitoja sekä tiedonhankintaa. Monet moponuoret osaavat purkaa koko mopon koneineen osiin ja koota sen uudestaan. Tämä on teknisesti erittäin hieno suoritus.

Itse tekemällä oppii kädentaitoja ja työkalujen käyttöä sekä pitkäjänteisyyttä. Ohjeita haetaan netistä ja osia metsästetään eri toimittajilta. Suusta suuhun kulkee paljon tietoa mutta kriittisyyttä pitää harjoitella.

Mopoillessa oppii toimimaan liikenteessä. Mopoilijat kohtaavat paljon mopovihaa, joka usein ilmenee vaaratilanteina liikenteessä. Olemme tämän itse havainneet kun olemme käyneet ajamassa nuoren mopolla ja huomanneet, että autoilijat esimerkiksi kiilaavat eteen vaikka heillä olisi väistämisvelvollisuus.

On tavallista, että auto kiilaa mopon ohi liikenneympyrässä ja tiedämme tapauksia, joissa mopoilija on tällaisen tilanteen seurauksena kaatunut. Äskettäin tällaisesta tilanteesta oli juttua Keskisuomalaisessa (30.8.).

Oma poikamme oli aikanaan saanut juuri mopokortin ja mopon sammumisen seurauksena hän oli työntänyt mopon jalkakäytävälle ja alkanut tutkia vikaa kun vanhempi naishenkilö oli tullut lyömään häntä selkään huutaen ”mitä v…a sinä tässä jalkakäytävällä teet”. Tällaista moponuoret saavat kohdata usein.

Poliisit Jyväskylän seudulla tuntuvat suhtautuvan mopoilijoihin melko joustavasti mikä on positiivista. Kuitenkin on ihan tavallista, että nuoret tullaan ajamaan pois kokoontumispaikasta ja heitä kehotetaan menemään ”muualle”. Minne he menisivät?

Joissakin paikkakunnilla kuten Äänekoskella ja Kontiolahdella kunta on järjestänyt alueen mopoilijoille, joka on hieno käytännön teko. Jyväskylässäkin kannattaisi harkita tällaisia toimenpiteitä.

Useimman mopon päällä ajaa nuori ihminen, osittain vielä lapsi. Moponuoret ovat hienoa porukkaa. Arvostetaan heitä ja huomioidaan heidät liikenteessä.

Mika Pettersson

Leila Qvist-Pettersson

moponuoren vanhempia

Jyväskylä, Sääksvuori