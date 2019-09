Arvostusta metsästäjille

Nyt, kun metsästyskausi on alkanut, tulee taas esiin väitteitä, että eläimiä ei saa tappaa ja että metsästäjät ovat tunteettomia.

Miettikää hyvät ihmiset sitä, mitä tapahtuisi, jos metsästys lopetettaisiin.

Hirvet ja peurat lisääntyisivät hallitsemattomasti ja niiden takia lisääntyisivät myös kolarit. Taimikot tuhoutuisivat, ja metsänomistajilla menisi huonosti.

Ennen metsästys on ollut elinkeino. Nykyään Suomessa on vain yksi pariskunta, joka saa palkan metsästämisestä. Suurin osa metsästäjien syömästä lihasta on itse hankittua ja siten todella ekologista. Metsästäjät ovat oikeastaan suurimpia luonnonsuojelijoita, koska he yrittävät vähentää ulkomaalaisia eläinlajeja ja elvyttää suomalaisia eläinlajeja.

Kannat yritetään pitää tasapainossa metsästämällä toisia enemmän ja toisia vähemmän.

Sudet ovat suuri huolenaihe metsästäjille. Ennen sudet eivät olleet vaarana koirille, koska sudet vierastivat ihmisiä eivätkä ne syöneet koiria ollenkaan vaan lähtivät vaivihkaa karkuun.

Sudet ovat päässeet leviämään aivan holtittoman paljon. Etsiessään uutta reviiriä ne eivät pysty olemaan ilman ihmiskontaktia.

Sellaiset sudet, jotka käyvät pihoissa, on joko häädettävä tai tapettava. Siinä käytetään tavallisesti suurriistavirka-apua eli SRVA:ta. Nämä henkilöt ovat koulutuksen käyneitä metsästäjiä, jotka poliisi hälyttää suurriistaan liittyviin haavakko- tai häirikkötehtäviin.

Metsään ei haluta jättää yhtään eläintä kitumaan vaan halutaan lopettaa vahingoittuneet eläimet pikimmiten, ettei eläin joutuisi kitumaan ollenkaan!

Minä haluan, että jatkossa, kun näette metsästäjän luonnossa, nostatte hänelle kättä, koska hän tekee hyvää työtä ja pieni eleesi kertoo, että olet huomioinut sen.