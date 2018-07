Asiakasystävällisyytemme on Euroopan kärkitasoa

Varapäätoimittaja Inkeri Pasanen kirjoitti matkailualasta ja matkailutulojen kasvattamisesta (”Matkustustase oikenee palvelua parantamalla”, KSML 10.7.). Kirjoittajan mukaan eniten petrattavaa on palvelussa.

Vaikuttaa siltä, että meillä suomalaisilla on käsitys, että Suomessa saa huonoa palvelua – ulkomailla osataan palvella, mutta ei Suomessa. Käsitys on virheellinen, ainakin hotelli- ja ravintolapalveluissa.

TCI Research -tutkimuslaitos teki vuoden 2017 keväällä tutkimuksen, jossa arvioitiin kansainvälisten asiakkaiden hotelli- ja ravintolapalveluihin liittyviä elämyksiä Euroopan maissa. Tutkimus perustui 75 000 kansainvälisen matkailijan kokemuksiin.

Asiakkailta kysyttiin heidän käsityksiään hotellien ja ravintoloiden henkilökunnan asiakasystävällisyydestä. Suomalaisten ravintoloiden henkilökunta on Euroopan asiakasystävällisintä tasapistein Kyproksen kanssa. Hotellien henkilökunnan asiakasystävällisyydessä olemme kolmanneksi parhaita. Mikään muu Euroopan maa ei sijoittunut kolmen parhaan joukkoon sekä hotellien että ravintoloiden henkilökunnan asiakasystävällisyydessä.

Tuloksen erinomaisuutta korostaa se, että Suomen hotellien ja ravintoloiden henkilöstökustannukset ovat Euroopan kuudenneksi korkeimmat.

Tämän vuoksi henkilökunnan määrän suunnittelulla on erityisen suuri merkitys hotellien ja ravintoloiden kannattavuudelle. Tämä on myös syy sille, miksi suomalaisissa ravintoloissa on itsepalvelua enemmän kuin esimerkiksi suomalaisten suosikkiulkomaanlomakohteissa Välimeren rannoilla.

Korkeat henkilöstökustannukset ja kireä verotus ovat johtaneet siihen, että suomalaisten hotellien ja ravintoloiden kannattavuus on EU:n toiseksi heikoin.

TCI Researchin tutkimuksessa kysyttiin myös, mitkä asiat vaikuttavat voimakkaimmin asiakkaan positiiviseen ravintolaelämykseen.

Tärkeimmät tekijät ovat aidosti ystävällinen henkilökunta, erinomainen elintarviketurvallisuus, uudet nautittavat maut ja paikalliset raaka-aineet. Suomalaiset elintarvikkeet ovat Euroopan puhtaimpia EU:n Elintarvikeviraston mukaan. Suomalaisten ravintoloiden ruoan monimuotoisuus on TCI Researchin mukaan Euroopan toiseksi parasta Turkin jälkeen.

Suomella on hyvät edellytykset matkailun kasvattamiseen. Suomen matkailualan tarjonta vastaa oivallisesti kansainvälisten matkailijoiden kysyntään. Suomalaisten matkailijoiden houkuttelemisessa matkustamaan kotimaassaan tärkeintä on parantaa Suomen hintakilpailukykyä suhteessa ulkomaan suosikkilomakohteisiin. Työllistäminen on Suomessa liian kallista ja palveluiden verotus kireydessään eurooppalaista huipputasoa.

Matkailualan yritysten henkilökunnan asiakasystävällisyys on Suomen vahvuus, ei heikkous.

Timo Lappi

toimitusjohtaja

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry