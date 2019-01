Asiakkaita oli, takseja ei

Jouluna perheet viettävät mielellään juhlaa yhdessä. Isovanhemmatkin haluavat tavata omaisiaan. Valitettavasti iäkkäillä on usein kremppoja ja on käytettävä apuvälineitä. Yleisillä kulkuneuvoilla liikkuminen askarruttaa.

Matkustin jouluaattona. Taksikuski oli ystävällinen ja avulias. Hän nosti rollaattorini junaan. Matka sujui hyvin ja lipun tarkastaja nosti rollaattorini vaunusta. Sujuva palvelu ilahdutti.

Palasin joulupäivänä. Matkustajia junassa oli paljon, mutta kaikki sujui ongelmitta.

Perillä Jyväskylässä asemalle syntyi pitkä taksijono. Autoja ei tullut pyynnöistä huolimatta.

Tunnin räntäsateessa värjöteltyäni sain viimein toisen matkustajan kanssa yhteisen kyydin kotiin. Ihmettelin, miten huono palvelu on Jyväskylän Taksissa. Kuljettaja sanoi, ettei siitä voi moittia paikallisia kuljettajia. Tämä on nyt sitä hallituksen uudistusta, ei kuljettajien tarvitse olla juhlapäivänä töissä, jos he eivät halua. Tyrmistyttävää.

Viimeinen näköhavainto Jyväskylän asemalta oli keppiinsä nojannut vanha mies kyytiä odottamassa. Tuliko taksia ollenkaan? Se jäi mietityttämään.

Terttu Hentunen

Jyväskylä