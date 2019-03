Asunto on ihmisoikeus

Suomessa oli 2017 yli 7 000 asunnotonta. Asunnottomuus Keski-Suomessa kosketti 163 henkilöä. Tätä kirjoitettaessa vuoden 2018 tilastotietoja ei ollut.

Tilastoissa ei näe kavereiden, tuttavien tai sukulaisten nurkissa nukkuvia asunnottomia. Heistä on iso osa nuoria, joille oman asunnon hankinta on eri syistä vaikeaa. Heitä on myös vaikea tavoittaa ja usein haasteet elämänhallinnassa ovat jo kasautuneet, kun tilanteeseen päästään tarttumaan.

Kun kavereiden tai sukulaisten luona majapaikkaa ei ole tarjolla, he viettävät yön kadulla, suojassa katseilta mihin vaan on mahdollista päästä. Kaikkia heistä ei Jyväskylässä oleva ensisuoja tavoita. Syrjäytyminen ja osattomuuden kokemus on jo koskettanut.

Asunnottomuus on ongelma yhteiskunnassamme. Yhteiskunnallisina tekijöinä asunnottomuuteen vaikuttavat omalta osaltaan väestönkasvu ja kaupungistuminen, talouden suhdannevaihtelut sekä suuret tuloerot. Väestönkasvu ja kaupungistuminen aiheuttavat pulmia etenkin silloin, kun ei pystytä ennakoimaan ja vastaamaan yllättäen kasvavaan asuntotarpeeseen. Tilanteessa, jossa asuntojen tarve ylittää tarjonnan, asuntojen hinnat ja vuokrat kasvavat.

Kuka määrittää oikeuden omaan kotiin?

Eriarvoisuuskysymyksen äärellä on yhä tilanteita, joissa syntyy ajatus asunnon ansaitsemisesta. Luottotiedot, sukupuoli, kulttuuri-, päihde- tai rikostausta ja työttömyys ovat kelpoisuusehtoja, joilla määritellään, onko ihmisellä oikeus omaan asuntoon.

Asenteellisesta ilmapiiristä nousee ajatus itse aiheutetusta ongelmasta, joka tuskin on itselle valittu. Yksilötason riskitekijöitä ajatellen köyhyys, elämänhallinnan vaikeudet, päihde- ja mielenterveysongelmat, sosiaalisten resurssien vähäisyys sekä odottamattomat muutokset elämäntilanteessa vaikuttavat mahdollisuuteen joutua asunnottomaksi.

Suomen perustuslaki (19 §) toteaa: ”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.” Sekä julkisen vallan on edistettävä kansalaisen oikeutta asuntoon ja samalla tukea asunnon omatoimista järjestämistä. (L731/1999, § 19)

Asuminen on ihmisoikeuskysymys eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. Meidän täytyy nähdä asunnottomuus valtion epäonnistumisena ihmisoikeuksien turvaamisessa.

Asunnottomuuden hoitaminen on hyvinvointiyhteiskunnalle kannattavaa, vaikka kaikki asunnottomat eivät kuntoudu tuottaviksi veronmaksajiksi. Asuttamisen tavoitteena näyttäytyy tällöin tukea tarvitsevan yksilön sen hetkisen elämäntilanteen kannatteleminen ja syvemmän syrjäytymisen estäminen. Tällä on myös suoria kustannusvaikutuksia terveys- ja sosiaalihuollon menoihin.

Asunto ensin -malli on toiminut jo kymmenen vuotta. Ohjelmalla on ollut hyvin myönteinen vaikutus ja asunnottomuus on tänä aikana vähentynyt Euroopan alhaisimmaksi. Asunto ensin -mallia voi soveltaa joko hajasijoitetuissa asunnoissa tai asumisyksikössä. Asunnon saaminen ei ole sidoksissa elämäntapamuutokseen tai palveluiden vastaanottamiseen.

Tarvitsemme erilaisia asumisen ratkaisuja turvaamaan eri elämäntilanteessa olevien asunnottomien tai asunnottomuuden uhassa olevien tilanteeseen. Eennen kaikkea on kuultava henkilön toiveita, tilannetta ja millaisia tavoitteita hän elämälleen haluaa asettaa.

On nähtävä haittoja vähentävän työn vaikutukset sekä kuntouttavan ja tuetun asumisen tuomat mahdollisuudet. Pitää lisätä hajasijoitettua, normaalia asuntokantaa keskitetyn asumispalvelun rinnalle. On tärkeää muistaa, että asunnottomuus on tilanne ja olosuhde, ei kenenkään ominaisuus.

Hanna-Riikka Alasippola

sosionomi, projektityöntekijä

kansanedustajaehdokas (kd.)

Petäjävesi