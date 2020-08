Asunto-osakkeiden siirrot on tutkittava

Auvo Nieminen kysyi mielipidekirjoituksessaan (KSML 6.8.) onko koko perukirja annettava isännöitsijälle kopioitavaksi vai riittääkö sen esittäminen tietojen kirjaamiseksi asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon.

Asunto-osakkeiden omistusoikeuden siirrot tutkii joko asunto-osakeyhtiön hallitus tai Maanmittauslaitos, riippuen siitä, kumpi vastaa taloyhtiön osakeluettelon ylläpidosta. Useimmissa taloyhtiöissä osakeluettelon ylläpito on vielä hallituksen vastuulla. Tällöin saantojen selvittämisestä huolehtii taloyhtiössä isännöitsijä.

Saannon osoittavat asiakirjat on tutkittava tarkoin. Taloyhtiön on myös varmistuttava mahdollisen varainsiirtoveron maksusta.

Saannon kirjaukseen ja varainsiirtoveron maksun varmistamiseen liittyy vahingonkorvausvastuu. Yhtiö tarvitsee saantoselvitysaineistosta kopiot, osakekirjan siirtomerkintöineen joko alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Aineistokopiot kannattaa säilyttää 10 vuoden ajan saannon kirjaamisesta.

Omistusoikeus voi siirtyä esimerkiksi kaupalla, perinnöllä, lahjana jne. Jos asunto-osakkeet siirtyvät perinnönjaon yhteydessä, on varmistuttava muun muassa siitä, saavatko osakkaat jaossa lain mukaisen osuutensa vai onko asunto-osakkeet saanut osakas joutunut maksamaan pesän ulkopuolista rahoitusta omistusoikeuden saamiseksi. Tällaisen rahoituksen kohdalla on taas varmistuttava varainsiirtoveron maksusta.

Eri omaisuuserät arvoineen on lähtökohtaisesti pidettävä näkyvillä perukirjassa perinnönjakosaannon ja mahdollisen varainsiirtoveron maksamisen selvittämiseksi.

On toki tilanteita, joissa omaisuuserien arvotietojen osittainen peittäminen on mahdollista. Tarvittava välttämätön tieto on arvioitava tapauskohtaisesti.

Sähköisen huoneistotietojärjestelmän käyttöönoton myötä kaikki asunto-osakeyhtiöt tulevat siirtämään osakeluettelon ylläpidon ja saantojen tutkimisen Maanmittauslaitoksen tehtäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Sitä ennen saannot tutkitaan taloyhtiöissä samalla tarkkuudella kuin se tapahtuu virkamiestyönä Maanmittauslaitoksella.