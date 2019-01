Asunto perus- oikeutena Suomessa?

Viime aikoina on ollut useampia juttuja asunnottomista, on pohdittu syitä, mistä asunnottomuus johtuu. On myös mietitty maksuhäiriömerkintäisten tilanteesta.

Monella on virheellinen käsitys siitä, että kunnan asunnon saa aina luottotiedotonkin. Kunnat eivät enää suoraan omista vuokra-asuntoja vaan kunnan omistama yhtiö. Näillä yhtiöillä omat isännöitsijänsä, jotka päättävät, keitä asukkaiksi kelpuuttavat.

Monet kerrat olen kuullut tapauksista, joissa sosiaalitoimisto on puoltanut asunnon saantia, yhtiö ei kuitenkaan suostu antamaan. Joskus isännöitsijällä on hyvät perustelut miksi näin tehdään, mutta on myös niitä tapauksia, joissa pärstäkerroin vaikuttaa. Valitettavasti myös muiden sukulaisten tilanteet voivat olla syynä siihen, ettei asuntoa anneta.

Eikö pitäisi antaa edes mahdollisuus näyttää, pystyykö asukas huolehtimaan asunnostaan?

Yritetäänkö tällä tavalla savustaa ei-toivotut henkilöt pois paikkakunnalta?

Perustuslaissa sanotaan: ”Julkisen vallan tehtävän on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.”

Minna Kuusjärvi

kansanedustajaehdokas (sin.)

Äänekoski