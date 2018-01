Auraajan vastuu?

Autoni oli taannoin pari päivää parkissa Jyväskylässä Aatoksenkadulla, ja autoni ympärille oli aurattu isot jäiset, lumiset kokkareet, jotka olivat jäätyneet maahan kiinni. Ne olivat painavia ja jäisiä, enkä olisi saanut niitä yksin liikkeelle.

Ymmärrän, että lunta on paljon, mutta kai nyt jonkinlainen aurauksen jälkityö kuuluu auraussopimuksiin. Ei kai autoja saa aurata lumivuoren taakse jumiin? Lainasin lapion, mutta eiväthän kokkareet mihinkään liikkuneet.

Ohi kulki verovaroin ylläpidetyn aluetekniikan auto, jota viittoilin pysähtymään. Itku kurkussa selvitin tilanteeni, ja työntekijät raivasivat kokkareet pois autoni ympäriltä.

Kiittelin kovasti ja kerroin välittäväni kiitokset työnantajan edustajalle. He kuitenkin kielsivät näin tekemästä, koska heillä on kielto auttaa ihmisiä! Onneksi he toimivat tällaista järjetöntä kieltoa vastaan ja auttoivat pientä ihmispoloista.

Mikä tässä systeemissä on vikana, kun ihmisten auttaminenkin kielletään?

Marju Rönkkö

Jyväskylä