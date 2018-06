Avohakkuita koskeva kansalaisaloite ravistelee suomalaista metsäkeskustelua

MTKn metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola kirjoitti Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteesta (KSML 1.6.). On hienoa, että keskustelua avohakkuista vihdoin käydään. Haluamme korjata muutaman asian.

Tiirola toteaa kirjoituksessaan, että “Avohakkuut historiaan -kampanjaa vauhditetaan muutaman tunnetun lintulajin ja mustikan peitteisyyden vähenemisellä” ja että “Suomen luontotyypeistä metsillä menee parhaiten”.

Suomen metsät ovat kokeneet rajuja muutoksia. Nimenomaan metsien luontotyypeistä 70 % on uhanalaisia. Metsät ovat nuorentuneet, lajisto on muuttunut, lahopuuta on dramaattisesti vähemmän. Suurin yksittäinen syy metsälajien uhanalaisuuteen on metsätalous. Lisäksi iso joukko vähentyneitä lajeja on vaarassa uhanalaistua, ellei asioita muuteta. Jatkuvan kasvatuksen merkittävä lisääminen yhdistettynä muihin toimiin auttaisi huolehtimaan metsäluonnon monimuotoisuudesta paljon nykyistä paremmin.

Suomen metsien hiilestä iso osa on sitoutunut metsien maaperään. Avohakkuut ja niihin liittyvä maanmuokkaus vapauttavat tätä maaperän hiiltä ilmaan. Myös lajiston ja hiilivaraston kannalta tärkeästä järeästä lahopuusta suuri osa tuhoutuu maanmuokkauksen yhteydessä. Jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa maanmuokkausta ei yleensä tarvita ja siten maaperän hiilivarasto säilyy paremmin.

Puuntuotannon vaatimaa pinta-alaa koskien Tiirolan kirjoituksessa on selkeä asiavirhe. Väite jatkuvapeitteisen metsätalouden vaatimasta kolminkertaisesta pinta-alasta nykyiseen avohakkuumalliin verrattuna ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Jatkuvapeitteinen metsätalous tuottaa hehtaaria kohden pitkällä aikavälillä arviolta vain noin neljänneksen vähemmän puukuutioita. Koska arvokkaan tukin osuus kasvaa ja vähäarvoisen kuitupuun ja metsänhoidon kustannusten osuus pienenee, metsätalouden tuotto on tutkimusten mukaan usein jopa parempi.

Kansalaisaloite sisältää poikkeusmahdollisuuden avohakkuun tekemiseen erityisistä syistä. Juurikääpä voisi olla yksi tällainen syy. Juurikääpä ei siis ole syy vastustaa kansalaisaloitetta. Juurikääpä on yleistynyt talousmetsissä nykymallilla, ja sen kanssa joudutaan elämään metsänkäsittelymallista riippumatta.

Kuten Tiirolakin kirjoituksessaan toteaa, useimpien metsätuhojen kannalta jatkuvapeitteinen metsätalous on paljon avohakkuumallia kestävämpää.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite koskee valtion metsiä eli meidän kaikkien yhteisiä metsiämme. Näiden metsien kohdalla kansalaisten näkemyksillä tulee olla erityisen paljon painoarvoa. Tutkimuksen mukaan 70 % suomalaisista ei hyväksy avohakkuita.

Suomalaisesta metsätaloudesta ei tule kestävää sillä, että sanotaan sen olevan kestävää. Suomalainen metsätalous on kestävää sitten, kun se takaa lajien elinvoimaisuuden, virkistysmahdollisuudet ja auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kansalaisaloite auttaa metsätalouden kestävyyden varmistamisessa valtion metsien osalta.

Paloma Hannonen

suojeluasiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliitto

Lauri Kajander

metsävastaava

Luonto-Liitto