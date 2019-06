Avohakkuu on mielivaltaa

Kirjoitan ennen kaikkea teille, nimettömille mielensä pahoittaneille, joiden mukaan omistaja voi tehdä mitä vain omistamalleen metsälle. Meillä yhteiskuntana riittää vielä paljon selvennettävää siitä, että voittoa ei saa tehdä ihmiskunnan ja ympäristön kustannuksella, vaikka se ei olisi lailla kielletty. Näkökulman talouteen kuuluu olla myös eettinen, muutoin se on vastuuton.

Kirjoitukseni (KSML 22.5) tarkoitus oli tuoda esiin luonnon ja ihmisen rinnakkaiselo sen kokemusasiantuntijuuden perustella, missä ja miten elän.

Vaikka esitin näkökulmani laskennallisesti, se osoittautui elinkeinoelämän yksinoikeudella hallitsemassa metsäkeskustelussa vastakkainasetteluksi, mikä suinkaan ei ollut tarkoitus.

Asiallinen keskustelu yksityisten ja yhteisten intressien yhteensovittamiseksi olisi tärkeää siksi, että myös markkinataloudellisissa näkökulmissa ymmärrettäisiin moraaliset ja solidaariset velvoitteet.

Edellä kirjoitetun pohjalta en ymmärrä, miten vaalikoneessa voidaan edes esittää kysymys työpaikoista ympäristön kustannuksella.

Se on kysymyksenäkin järjetön, vaikka kestävä ei arvoihin kuuluisikaan. Se ei herätä luottamusta talouspolitiikasta, sen tavoitteista ja keinoista.

Olen avohakkuiden osalta verrannut elämääni viime viikkoina evakon tai transihmisen osaan.

Jollakin hyvin ulkopuoliselta vaikuttavalla taholla on asiantuntemusta, näkökulma kaikkien parhaasta ja oikeuksia enemmän kuin itselläni suhteessa omaan elämääni.

Se on nöyryyttävää, mutta on tahot, joiden mukaan niin kuuluu olla, niin on oikein. Valta määrittelee lait, ei oikeudenmukaisuus. Ainoa keino on ostaa se.

Näistä näkökulmista katsottuna pidän avohakkuita paitsi ympäristörikoksena myös ihmisoikeusrikkomuksena. Se on myös syrjintäkokemus, mitä kuulemiseen tulee. Se tuntuu epäoikeudenmukaiselta, oli se laillista tai ei.

Orjuus oli laillista. Holokaustikin oli laillista. Niihin puuttuessa muuttui itse maalitauluksi. Tämän ehdin tästä aiheesta jo kokea, kuin myös maaseudun hiljaisten tuen, mistä kiitos.

En ensisijaisesti ajattele tässä heitä, jotka ovat vastuussa vanhojen metsien kadotuksesta, kaupungin terveiden puiden kaadosta tai puistojen hävityksestä, kuten vaikkapa Joensuun keskustapuistoon vastikään syntyneestä autiomaasta.

Mietin täällä oloa tai maailmaa, en omistajaa tai heidän egojaan. Jos miettisin, olisin varmasti vieläkin murheellisempi. Kuka tämän teki, on aivan toissijainen kysymys siinä vaiheessa, kun tuho on jo tapahtunut.

Joka päivä avohakkuut poliittisesti ajankohtaisena ovat vähemmän ajankohtainen aihe, kun vanhoja metsiä on yhä vähemmän.

Tuskin euroedustaja Teuvo Hakkarainen on kykenevä laittamaan Suomen metsäasiat kuntoon kestävällä ja vastuullisella tavalla. Tuskin häntä äänestäneetkään niin uskovat.

Maaseudulla olisi oltava sama laki kuin kaupungissa. Jos kaupungissa ei ole luvallista kaataa puita ilman naapurien kuulemista, olisi maaseudullakin oltava sama niin, että edes ihmisten ikkunoista ja pihoilta näkyvä maisema olisi suojattu samoin.

Ja ymmärrettäisiin, mikä merkitys ihmisen tasapainolle maisema ja elämänpiiri parhaimmillaan on.

Kun hakkuista ei edes ilmoiteta, erilaisilla lähestymistavoilla ei ole todellista sijaa. Tämä on meidän maaseudun metsää omistamattomien asukkaiden alistamista. Tämä on mielivaltaa. Näin pidetään maaseutu asuttuna?

Yksi ystävällisistä saamistani viesteistä päättyi sanoihin, joilla päätän tämän kirjeen teille hyvät metsänomistajat. Puuttomuus on aikamme sairaus, ei se, että ihminen siitä kärsii.