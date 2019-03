Avoimuus on meille piraateille tekoja

Vaikka loppujen lopuksi vain äänet ratkaisevat, olisi naiivia ajatella etteikö raha auttaisi vaalityössä onnistumista. Omien varojensa lisäksi ehdokkaat rahoittavat vaalityötään eri yhdistyksiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöltä saatavalla vaalirahoituksella.

Vaalirahoituksesta ilmoittaminen jakautuu kolmeen osaan vapaaehtoiseen ennakkoilmoitukseen, valituksi tulleille pakolliseen vaalirahoitusilmoituksen ja vaalilainoja ottaneille pakolliseen jälki-ilmoitukseen lainojen hoidosta.

On suorastaan uskomatonta, että äänestyspäätöksen kannalta tärkein tieto – ennakkoilmoitus – on ehdokkaille vapaaehtoinen. On tietenkin hienoa, että valituksi tulleet joutuvat raportoimaan rahoituksestaan, mutta siinä vaiheessa olisi hieman myöhäistä havaita – täysin hypoteettisena esimerkkinä – että kauniisti ympäristöteemoista puhunut ehdokkaasi on saanut huomattavia määriä vaalirahaa turve-energian ystävät ry:ltä.

Vaikka vaalien jälkeinen julkisuus epäilyttävästä tai ehdokkaan väitettyjen arvojen vastaisesta vaalirahasta voi vaikuttaa valitun edustajan toiminaedellytyksiin, äänestäjän näkökulmasta pahin on jo tapahtunut eikä äänestystulokseen voida enää vaikuttaa.

Olisikin jo korkea aika siirtyä pakollisiin vaalirahoituksen ennakkoilmoituksiin. Aikana jolloin vaaleihin liittyvä informaatiovaikuttaminen ja disinformaatio ovat vakavasti otettava uhka demokratiallemme, vähintä mitä me voimme tehdä on vaatia ehdokkailta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Piraattipuolueelle avoimuus ei ole vain kaunis sana vaalipuheissa – meille avoimuus on tekoja. Piraattipuolue oli jälleen ensimmäinen puolue, jonka kaikki ehdokkaat ovat täyttäneet vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Myös puolueemme taloustiedot sekä puoluehallituksen ja valtuustoryhmien kokoukset ovat kenen tahansa kiinnostuneen seurattavissa.

Arto Lampila

vpj., piraattipuolue

kaupunginvaltuutettu

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä