Avoin kirkko -henkeä

Avoimen kirkon ovet ovat auki kaikille, jotka kaipaavat mahdollisuutta hengähtää erilaisten ongelmien ja paineiden keskellä.

Avoin kirkko tarjoaa paikan kohdata ihmisiä ja keskustella mieltä askarruttavista asioista vapaaehtoisten päivystäjien kanssa. Avoimessa kirkossa voi hiljentyä ja sytyttää rukouskynttilän, jättää esirukouspyyntöjä, rukoilla kirkossa palvelevan kanssa ja keskustella oman elämän asioista.

Olen ollut tekemässä aloitetta teologian tohtori Tapio Lampisen kanssa Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa 9.10., että Jyväskylän Kaupunginkirkko saa toimintanimikkeen avoin kirkko.

Kaupunginkirkon vihkiäiset pidettiin 28.11.1880. Avoin kirkko -henki on ollut kirkon sisällä jo toistasataa vuotta. Kuitenkaan emme ole sitä vielä huomanneet. Kaupunginkirkon alttaritaulu on tilattu taiteilija Fredrik Ahlstedtilta raamatunlauseen Mark. 10:14 mukaan: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä senkaltainen on Jumalan valtakunta.” Tiedämme, että olemme kaikki tässä mainittuja lapsia. Alttaritaulu valmistui 1901 ja sen viimeisteli taiteilijan kuoltua hänen vaimonsa Nina Ahlstedt. Näin meitä on kutsuttu yli sata vuotta avoimeen kirkkoon, Jyväskylän Kaupunginkirkkoon.

Seurakuntavaalien alla olen keskustellut useiden henkilöiden kanssa Kaupunginkirkon mahdollisesta uudesta roolista – avoin kirkko. Kaikki mielipiteet ovat olleet kiitollisia puolueista riippumatta ja diakoniatyötä pidetään erittäin suuriarvoisena.

Eero Kuusela

kirkkovaltuutettu

seurakuntavaaliehdokas

Jyväskylä