Avoin kirkko on nykyaikaa

Kesän matkoillani Euroopassa vanha havaintoni vahvistui. Nykyaikaiseen seurakuntatyöhön kuuluu avoin kirkko kaupungin keskustassa. Sellainen on lähes jokaisessa kaupungissa.

Avoin kirkko tarkoittaa sitä, että perinteisen keskustakirkon rakennetta ja toimintaa on muutettu. Kirkko on avoin joka päivä kenen tahansa tulla. Toiminnasta vastaavat pääosin vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Kirkossa on tarjolla vähintäänkin juotavaa: kahvia, teetä ja muutakin. Usein myös ruokaa. Avoin kirkko on olennainen osa seurakunnan diakoniatyötä. Tällainen toiminta vaatii luonnollisesti tiloja. Joskus ne on järjestetty kirkkosaliin, usein kirkon kellariin eli kryptaan on rakennettu erityiset tilat.

Tunnetuin avoin kirkko lienee Lontoon Trafalgar-aukion St Martin-in-the-Fields. Paljon huomiota on saanut Tukholman Sankta Klara -kirkko. Lähin avoin kirkko on Tampereen Aleksanterin kirkko. Jyväskyläläiset diakoniatyöstä vastaavat ovat käyneet ihastelemassa näiden kirkkojen toimintaa.

Jyväskylässäkin on Kaupunginkirkosta toivottu avointa kirkkoa. Toiminnalle on jo sen tarvitsemat vapaaehtoiset. Nyt he pitävät yllä seurakunnan diakonin kanssa Aseman pysäkin toimintaa. Nykyinen sinänsä arvokas toiminta saisi aivan uuden luonteen, kun se yhdistyisi kirkkorakennukseen liittyvään arvostukseen.

Alustavia suunnitelmia on laadittu jo useita. Kirkkosalin takaosaan raivattaisiin lisätilaa. Se ei riitä. Koko kirkon alusta on otettava käyttöön.

Toimeen ei ole ryhdytty. Perustelu, seurakunnan rahapula, ontuu pahasti, kun kirkkovaltuuston enemmistö näki kesäkuun kokouksessaan, että Vesalaan rakennettavaan uuteen hotellitasoiseen leirikeskukseen on käytettävissä vähintäänkin seitsemän miljoonaa euroa. Autoillaan ajeleville hyvätuloisille tarkoitetun toiminnan tarvitsemaan rakentamiseen siis rahaa löytyy. Se loppuu, kun vähempiosaisia olisi mahdollista palvella.

Se, että avoimia kirkkoja avataan yhä uusiin kaupunkeihin, on osoitus siitä, että on ymmärretty: kirkon tulevaisuutta ei ratkaista metsässä vaan kaupunkien keskustoissa.

Tapio Lampinen

professori

Jyväskylä