Avoin mieli, avara katse

Kirkon ympärillä tapahtuu. Uskonto, eettisyys ja moraali puhuttavat. Kirkon toimintaan tarvitaan myös meitä tavallisia seurakuntalaisia, jotka panoksellamme kehittämme ja johdamme seurakuntaa muutosten tuulissa.

Haluan olla siinä työssä mukana. On erittäin tärkeää, että katsomme kirkkain silmin ja mieli avoinna tulevaisuuteen, emme sokaistu rahasta tai anna kateuden sekoittaa päätämme. Seurakunnan toiminnan tulee olla avointa, kaikille seurakuntalaisille läpinäkyvää. Kirkko on yhteisönsä keskipiste, yhdistäjä, joka kokoaa omansa. Kirkon tärkein tehtävä on sielunhoidollinen ja siihen kirkko antaa tilan sitä tarvitseville.

500 vuotta sitten eräs Martti Luther anarkistisesti julkisti teesinsä siitä, että sielut eivät ole kaupan. Toivon, että Lutherin teesien sisältö ymmärretään myös tänään. Erityisesti kun puhutaan meidän pienten ihmisten tarpeesta saada turvautua kirkolliseen syleilyyn, saada hiljentyä ja rukoilla. Keskellä markkinatoria suuressa hälyssä se ei onnistu. Se onnistuu sydämessä ja sille varatussa paikassa, kirkossa.

Seppo Hiltunen

seurakuntavaaliehdokas

Jyväskylä, Pupuhuhta