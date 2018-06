Ay-liike lähti mukaan pörssipeliin

Poliittinen vasemmisto, etunenässä vasemmistoliiton Li Andersson, on toistuvasti kauhistellut pörssiyhtiöiden johtajien palkkoja ja muita etuisuuksia. Niin ikään SDP:llä on ollut vaikeuksia ymmärtää pörssiyhtiöiden toiminta- ja palkitsemislogiikkaa. Sen sijaan omalle yleishyödyllisten yhdistysten kanavoimalle anteliaalle rahalliselle vaalituelle on annettu avoin valtakirja.

Nyt viedään pörssiin kovaa vauhtia Kojamoa (entinen VVO), ja ay-liike kuittaa tästä operaatiosta mellevät voitot. Teollisuusliitto, JHL, Rakennusliitto ja PAM nettoavat yhdessä varmuudella yli 220 miljoonaa euroa, joka on samalla oiva lisä myös vasemmiston jo muutoinkin vahvaan vaalikassaan.

Jokainen markkinataloutta vähänkin ymmärtäva tajuaa, että Kojamon pörssilistautuminen merkitsee eittämättä sitä, että etenkin uudet ulkomaalaiset omistajat ovat kiinnostuneita ensisijaisesti arvonnoususta l. osakkeen kehityksestä kvartaalin aikana.

Heiltä ei löydy minkäänlaista sympatiaa tai myötätuntoa niille vuokralaisille, jotka jo 1960-luvulla hakeutuivat ihmisläheisenä pidetyn silloisen VVO:n vuokralaisiksi. Jos vuokrat ovat ainakin joskus olleet kohtuuden rajoissa, niin se aika ei tuoreen pörssiyhtiön huomassa enää koskaan palaa.

Kyseessä on siis vain ja ainoastaan fiskaalinen operaatio, ja rahansa Kojamoon sijoittavat kyllä tietävät, mitä ovat hakemassa.

Erityisen hämmästynyt olen siitä, että ay-liikkeen rintamassa oli mukana myös Opettajien Ammattijärjestö OAJ. Itsekin opettajankoulutuksen hankkineena voin vain ihmetellä, mitä ihmettä liikkui OAJ:n mandaatilla nimitystoimikunnan jäsenenä olevan järjestöjohtaja Pasi Pesosen mielessä, kun hän muiden ko. elimen jäsenten tavoin siunasi Kojamon hallituksen puheenjohtajan (Teollisuusliiton Riku Aalto) vuosipalkkioksi huimat 60 000 euroa.

Opettajan keskimääräinen vuosiansio on siinä 38 000–42 000 euron haarukassa, ja puheenjohtaja Aalto kepittää tämänkin tason mennen tullen jo yksinomaan kokouspalkkioilla. Ja mitähän tästä menosta tuumi PAMin rivijäsen, joka tekee pätkäduunia kaupan kassalla ja jonka bruttoansiot kuukaudessa keikkuvat tuhannen euron molemmin puolin?

Lasse Hakala

Jyväskylä