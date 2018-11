Ay-liikkeen ovela ja varakas olemus

Itse asiassa ay-liike on ovela suuryritys, jolla on iso omaisuus. Se kiertää veroja ja sillä on isopalkkaiset johtajat.

Niiden palkat se maksattaa muiden yritysten palkkaamien työntekijöiden, ”orjien” (ay:n kiihotuspuheen nimitys työläisistä) ay-maksuilla. Niiden tilityksenkin sille tekee työntekijän yritys. Se eroaa muista yrityksistä, koska sillä on myös valtiovallan erityissuojelu.

Palkkansa edestä ay-pomot kiihottavat työläiset lakkoihin. Kun palkat nousevat, kasvavat myös ay-maksut ja pomojen palkat (ja tavaroiden ja palveluiden hinnat)!

Sillä on suosikkipuolueensa, josta se nostaa palvelukseensa omat ministerinsä. Muun muassa juuri lakkojen avulla se käyttää valtaansa valtiota vastaan ja samoin kääntää työtekijät omaa työnantajaansa ja palkanmaksajaansa vastaan.

Kansakunnan kokonaisetu on sille vierasta, ja työttömät se on unohtanut kokonaan!

Varpu Rantanen

Jyväskylä, Vaajakoski