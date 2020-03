Berner tuhosi poikittaisliikenteen

Jyväskylästä ei pääse Kuopioon aamuksi julkisilla kulkuvälineillä. Silti esimerkiksi monia leikkauksia yms. erikoissairaanhoitoa ollaan siirtämässä yhä enemmän Kuopioon.

Ensimmäinen aamujuna on Kuopiossa 12.23, linja-auto 10.20. Kuopiosta ei myöskään pääse pois. Viimeinen juna lähtee 17.12 ja linja-auto 18.10.

Maantie välillä Hankasalmen Jari-Pekka–Suonenjoki on kuin kärrypolku. Pahimmillaan lumipyryn jälkeen aamuisin tietä ei edes näy ja ajonopeudet ovat 30–40 km/h luokkaa. Kosteutta nostavien vesistöjen takia tie on usein liukas.

Pääkirjoitus (KSML 4.3.) kertoi maakuntaliittojen lähestyneen liikenneministeriä poikittaisyhteyksien vuoksi. Tämä on kannatettavaa. Yhteyksiä myös itään tulisi kehittää.

Keskustan liikenneministeri Anne Bernerin aikana yhteydet Jyväskylä–Joensuu-välillä heikkenivät. Pahimmillaan veturinkuljettaja odotti päivän Varkaudessa paluuta Joensuuhun, kun linjoja lyhennettiin ja harvennettiin. Ennen matka olisi jatkunut Pieksämäelle, Jyväskylään ja takaisin. Paljonkohan Bernerinkin näennäissäästöillä säästettiin?

Junaliikenteen ongelmana on luotettavuus. Tammikuussa 2019 kaukojunista 58% saapui ajallaan. Vaikka täsmällisyys on nyt parempi, silti noin 15% kaukojunista on edelleen myöhässä. Se ei riitä, jos haluaa varmasti olla määränpäässä ajallaan.

Liikenneministerinä on Timo Harakka, joka on kotoisin Äänekoskelta. Nyt Keski-Suomen tulee pitää jatkuva kontakti ministeriin liikenneyhteyksiensä osalta. Pohjois-Savoon verrattuna Keski-Suomessa on esimerkiksi moottoriteitä huomattavasti vähemmän. Hyvät ja nopeat liikenneyhteydet parantavat elinkeinotoiminnan edellytyksiä seutukunnalla.

Taksipalvelutkin ministeri Berner tuhosi maaseutualueilta. Jyväskylässä taksien saanti on ainakin omalla kohdallani ollut riittävää.

Kaukoliikenneyhteyksistä oikeastaan vain linja-autoliikenne välillä Jyväskylä–Helsinki on kiitettävää.