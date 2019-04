Biokiertotalous - huikea vai muikea mahdollisuus

Maailma muuttuu ja niin minäkin. Olen pääasiassa innoissani, joskus jopa huolissani, kun puhutaan biotalouden tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista.

Aiheeseen liittyy vielä niin paljon tietämättömyyttä, ymmärtämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä, mutta myös todella paljon mahdollisuuksia, niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin.

Asiaan suhtautumista todennäköisesti helpottaa aiheen kytkeminen kiertotalouden yhteyteen, ainakin kansainvälisillä kentillä. Näin siksi, koska kiertotalous on tunnetumpi asia maailmalla kuin biotalous.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhdessä ympäristön monimuotoisuuden heikentymisen kanssa tuo muutostarpeita kuluttajien ja yritysten käyttäytymiseen. On oltava riittävästi hiilinieluja, löydettävä uusia vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia tuotantotapoja ja -teknologioita eri tuotteille sekä hiilidioksidin talteenottoon ja sen hyödyntämiseen.

Uusiutumattomien raaka-aineiden korvaaminen kokonaan tai osittain tukee kestävää kehitystä.

Biotalouden arvoketjut ja -verkostot kasvavat ja monipuolistuvat mm. näistä yllämainituista syistä. Me olemme vihreän kullan maa, meillä on monipuolista agrobiotaloutta sekä tuhansia järviä puhtaine vesistöineen ja meillä on myös teknologia- ja kiertotalousosaamista.

Täällä Keski-Suomessa on huikea mahdollisuus biokiertotalouden tulevaisuuden suhteen, koska meillä on raaka-aineita, monipuolista osaamista laaja-alaiseen yhteistyöhön, hyviä ankkuriyrityksiä houkuttelemaan uusia toimijoita mukaan sekä eri toimialoilla toimivia yrityksiä, jotka näkevät omatkin uudistuvat tulevaisuuden näkymät kytkettynä biopohjaisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Tähän kun lisätään vielä se kiertotalouspuoli soveltuvin osin. Pystymme ja haluamme panostaa lisäarvoa ja älykkyyttä tuottaviin biotalousratkaisuihin.

Se on mahdollista mm. perinteisen metsäteollisuuden – metsäbiotalouden ja sen tuotantolaitosten ympärille syntyvän sivuvirtoja hyödyntävän yritysverkoston ja innovaatioekosysteemin avulla.

Puu taipuu moneksi ja monelle toimialalle. Biotalous yhdistää eri toimialat.

Alan uusista tuotteista voi mainita erilaiset tekstiilikuidut ja biokomposiitit, ligniiniin pohjautuvat uudet tuotteet, puupohjaiset kemikaalit sekä erilaiset biopolttoaineet.

Rakennus-, huonekalu- ja autoteollisuuteen puusta saadaan jalostettua erilaisia puutuotteita, kelmuja ja pinnoitteita, eristeitä ja kuorikomposiitteja, side -ja lisäaineita yhteistyössä mm. kemian- ja muoviteollisuuden kanssa.

Mielenkiintoista on seurata erilaisten puuvartistenlajien kulkua eri vaiheiden kautta lääke-, kosmetiikka – ja hyvinvointituotteiden käyttöön sekä elintarvikepuolelle. Kaikki ei aina välttämättä ole ihan uusia ideoita, mutta uudella tavalla tuunattuja kuitenkin.

Maistelenkin tässä seuraavaksi pettuleipää ja kuusenkerkkäteetä, pysyy flunssa loitolla. Sitten vaan metsään pikku lenkille, niin on mielenrauhakin taattu.

Päivän päätteeksi vielä saunaan nautiskelemaan ja rentoutumaan koivuvastan tai puuperäisten tuoksujen kanssa. Lopuksi vielä kuivaus puukuitupyyhkeeseen ja voitelu, niin vanhakin näyttää nuoremmalta ja kiristelyt ja punastelut on mennyttä.

Sari Åkerlund

Plänet B projektijohtaja

Äänekoski

Teksti liittyy Keski-Suomen tulevaisuustyöhön. Maakunnan laaja-alainen tulevaisuusryhmä tuottaa näkemyksiä tulevaisuuden ilmiöistä ja heikoista signaaleista.