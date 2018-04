Biopankkien tietoturva paranee yhä

Sunnuntaisuomalaisessa 15.4. julkaistuun artikkeliin Elämän ja kuoleman kysymyksiä haastateltu FT tutkija, Heikki Saxén esittää genomitiedon käytöstä ja biopankeista useita virheellisiä näkemyksiä, joita sosiaali- ja terveysministeriö haluaa oikaista.Geenitutkimuksista ja geneettisen tiedon käsittelystä valmistellaan erikseen uutta genomilakia, jonka keskeinen tarkoitus on turvata arkaluonteiset genomitiedot.

Saxén toteaa, että geenitutkimusten ja biopankkien tietoturvallisuudesta pitää olla huolissaan. Kommentillaan Saxén tulee ottaneeksi kantaa sairaanhoitopiirien, THL:n, Veripalvelun ja Terveystalon tietoturvaratkaisuihin sekä niiden pitävyyteen tuntematta kyseisten organisaatioiden teknisiä tietoturvaratkaisuja. Biopankit ovat osa edellä mainittujen organisaatioiden tutkimustoimintaa tukevaa infrastruktuuria.

Saxén moittii liian kevyeksi menettelytapaa, jolla näytteitä on lain nojalla siirretty tutkimuksesta biopankkitoimintaan. Menettely koskee vain tieteellisesti arvokkaimpia vanhoja tutkimusaineistoja. Niiden siirtäminen biopankkiin on tärkeää, koska arvokkaita aineistoja ei voi korvata muilla tiedoilla ja uudet menetelmät mahdollistavat aineistojen tutkimisen uudella tavalla.

Esimerkiksi tyypin 1 diabetestä koskevissa tutkimuksissa on vastikään tehty läpimurtoja vanhoja näytekokoelmia hyödyntämällä. Vaikka näytteet on siirretty biopankkiin ilman yksilöiden suostumusta, on ihmisillä jatkossakin oikeus kieltää itseään koskevien aineistojen käyttö. Näytteiden tutkimuskäyttö on läpinäkyvintä juuri biopankkien kautta. Menettely ei ole kevyt, vaan päinvastoin moniasteinen sisältäen kahden, ellei jopa kolmen eri viranomaisen eettistä ja oikeudellista arviointia.

Uudistettavalla biopankkilailla valmistaudutaan suurten tietomäärien aikakauteen, jolloin toiminnan tulee olla lakiin sidottua ja vahvan valvonnan piirissä. Lausuntokierroksella olevan lakiesityksen keskeisimmät muutokset liittyvät tietosuojan ja tietoturvan parantamiseen tavalla, joka on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista.

Saxén esittää, että lakiuudistus sallii biopankkeihin kerätyn tiedon myymisen tai luovuttamisen muuhun kuin perinteiseen lääketieteelliseen tutkimukseen. Lakiehdotuksessa korostetaan näytteiden taloudellisen hyödyntämisen kieltoa. Näytteitä ei voisi luovuttaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, ellei ihminen ole tätä suostumuksellaan sallinut.

Saxén antaa virheellisesti ymmärtää, että näytteitä luovutettaisiin biopankeista eteenpäin anonyymeina. Tosiasiassa näytteet koodataan kaksinkertaisesti, jotta niitä saanut ei voi yksilöidä ihmisiä. Mahdollisuus purkaa koodi on ensiarvoisen tärkeää, jotta ihmisiä itseään koskevia tietoja voidaan – heidän sitä halutessaan – käyttää osana heidän hoitoaan ja että he voivat seurata näytteidensä käyttöä tutkimuksissa.

Saxén nostaa uhkakuvana esiin islantilaisen biopankin konkurssin ja sen näytteiden päätymisestä kiinalaisyrityksen omistukseen. Suomessa biopankkitoimintaa ei voi siirtää ulkomaille ilman viranomaismenettelyä. Hallituksen esityksessä tätä menettelyä esitetään tiukennettavaksi entisestään.

Sandra Liede

erityisasiantuntija

Pia-Liisa Heiliö

neuvotteleva virkamies

Helena Raula

hallitussihteeri

Sosiaali- ja terveysministeriö