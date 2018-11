Byrokratian taivaspaikka

Olen noin neljä viikkoa kulkenut päivittäin Laukaantietä pitkin ja ohi valkoisen kolariauton Lohikoskentien ja Seppäläntien risteyksen lähellä. Joka kerta mietin, milloin tuokin auto siirretään pois. Se ei toteudu. Poliisin tutkinnasta kertoneet nauhat ovat alkaneet jo siirtyä kauemmaksi ja lumi peittänee kohta autonromun.

Soitin kaupungille; siellä kerrottiin, että auton siirto kuuluu elylle, koska romu on elyn alueella.

Ely on keskittänyt palvelunsa kyseisessä asiassa Lapin elyyn. Tienkäyttäjän palvelunumerossa (kolmen puhelunsiirron jälkeen) kerrottiin, että ilmoitus tästä on ilmeisesti mennyt ja että urakoitsija on YIT, mutta ei ollut mitään hajua siitä, mikä asiassa viivyttää. Odottavat ehkä lupaa Lapin elyltä, arveli taho puhelimessa.

Eikö näitä asioita voisi hoitaa vähän nopeammin? Löytyykö auto paikaltaan vielä keväällä lumen sulettua?

Kimmo Lind

Laukaa