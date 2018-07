Cityvihreä Helsinki - Suomen suurin hiilinielu

Viime aikoina julkinen keskustelu energiatulevaisuudesta on painottunut hiilen käytöstä luopumiseen ja milloin se tapahtuu. Maan hallitus on linjannut sen tapahtuvaksi jo ensi vuosikymmenellä, kuten Vantaa ja Espookin.

Helsingin valtuusto otti reippaan aikalisän ja ilmoitti luopuvansa hiilen käytöstä vasta 2050 mennessä. Poliittisessa keskustelussa tulevaisuudella näyttää olevan taipumus loitontua vuosi vuodelta.

Suomi käyttää vuodessa 3–6 miljoonaa tonnia hiiltä riippuen pohjoismaisesta vesivoimasta. Energiana tämä tarkoittaa 20–40 TWh/v. Pääkaupunkiseudun voimalaitokset tuottavat sekä sähköä että lämpöä ja käyttävät sen valmistamiseen hiiltä tilastojen mukaan n. 10 Twh/v eli n. 1.5 miljoonaa tonnia vuodessa. Tämä vastaa tilannetta, jossa Hanasaaren hiilisatamaan tulee joka viikko n. 30 000 tonnia hiiltä laivoilla.

Samaan aikaan muu Suomi käytti n. 8 Twh/v turvetta sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Tänä vuonna Helsinki on lisännyt liki kolmanneksella hiilen käyttöä vähäpäästöisemmän maakaasun kalleuden vuoksi. Energian edullisuus on edelleen polttoainevalintojen määräävä tekijä.

EU-direktiivit eivät mahdollista sähkön tuotantoon käytettävien polttoaineiden verottamista, mutta kansallisesti kaukolämmön polttoaineita voidaan verottaa. Tällä hetkellä hiilellä tuotettua kaukolämpöä rasittaa 203 euron/tn hiilivero, joka peritään kuluttajilta energian hinnassa n. 30 euroa/MWh. Hiilen markkinahinta on n. 10 euroa / MWh.

On ymmärrettävää, että helsinkiläistä harmittaa, kun jyväskyläläinen kaukolämpöasiakas maksaa turpeesta n. 13 euroa / MWh (Bioenergiatilasto) ja tämän päälle veroa vain 1,9 euroa / MWh. Tässä syy, miksi vihreät väittävät, että turve saa verotukea, vaikka turve ei ole koskaan saanut minkäänlaista verotukea.

Hiilivero on valmistevero, joka osin perustuu päästöihin, ja se sisältää Suomen kannalta välttämättömän huoltovarmuuusmaksun. Turvevero on pelkästään fiskaalinen. Tällaisessa tilanteessa cityvihreän helsinkiläisen on helppo syyllistää suuren pohjoisen naapurin Suomen, Jällivaarasta itään ja Korvatunturilta länteen, alueellista itsenäistä energiahuoltoa suoluonnon tuhoamisesta.

Suomen pinta-alasta vain noin 0,6% on turveteollisuuden käytössä. Pääkaupunkiseudun voimalaitokset tuottavat 4,9 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mikä laskennallisesti vaatii 3,7 miljoonan kuution vuotuisen metsänkasvun, jotta sen voi osoittaa sitoutuvan luontoon. Tämä vastaa koko Uudenmaan vuotuista metsänkasvua.

Mikäli pääkaupunkiseudun hiilivoimalaitokset korvataan puuta polttavilla voimalaitoksilla, olisi se miljardiluokan investointi. Koeteltu tekniikka siihen löytyy, mutta haasteeksi tulee polttoaineen hankinta ja sen kuljetus.

10 TWh/v edellyttää noin 15 miljoonaa kuutiota haketta. Mikäli tämä tuodaan rekka-autoilla, merkitsee se vuodessa noin 100 000 rekallista, joiden täytyy soljua sujuvasti pääkaupunkiseudun muutenkin ruuhkaiseen liikenteeseen.

Tämä puumäärä kasvattaisi nykyisiä noin 65 miljoonan kuution/vuosi hakkuita noin 10 %:lla. Kestävän kehityksen rajana pidetään noin 80 miljoonan kuution hakkuita vuodessa.

Tulee vaikutelma, että cityvihreys kukoistaa pitkälle tulevaisuuteen ulottuvissa julkilausumissa. Tämän päivän realismia ja asiantuntijoiden laatimia skenarioita ne eivät sivua.

Juha Lappalainen

dipl.ins.

Jyväskylä