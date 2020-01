Diabeteksen hoidosta kestävää terveystaloutta

Keski-Suomen alueen diabeetikoilta kuulee liian usein, että he eivät saa riittävää hoitoa, eivätkä pääse seurantakäynneille tai hoitovälineet, joita ei saa riittävästi, on menneeltä vuosituhannelta. Samaan aikaa puhutaan, kuinka kallista on erikoissairaanhoito, jonka menot vain lisääntyvät.

Diabetes monine muotoineen on yksi kansantaloudellisesti kalleimpia sairausryhmiä. Etenkin, jos sen hoito on riittämätöntä.

Diabeteksen hoidon vuosikustannukset ovat n. 1,5 miljardia euroa. On siis järkevää taloudenpitoa turvata diabetesta sairastaville pääsy osaavaan ja kokonaisvaltaiseen diabeteksen hoitoon.

Ehkäisemällä tyypin 2 diabetesta ja hoitamalla kaikkia diabeteksen alalajeja hyvin tänään, säästytään huomenna merkittävältä määrältä kalliisti hoidettavia aivoverenkierronhäiriöitä, sydäntapahtumia, amputaatioita ja elinmuutoksia.

Edellä mainitut ovat usein diabeteksen lisäsairauksia. Tutkimusten mukaan lisäsairaudet kaksinkertaistavat diabeteksen kustannukset.

Omahoidon tueksi tarvitaan lisää koulutettuja diabeteshoitajia ja diabeteslääkäreitä. Nyt vastaanottoaikoja ei ole saatavilla riittävästi lääkäreille tai hoitajille, eikä liioin aikoja ravitsemusterapeuteille, fysioterapeuteille tai jalkojenhoitajille, ennaltaehkäisystä puhumattakaan. On rahan hukkaan heittämistä, että diabeteksen hoitoon ei resursoida riittävästi henkilöstöä ja osaamista.

Lisäksi insuliinihoitoinen diabetes on haastava sairaus, sekä tyypin 1 diabeteksen että vaativahoitoisen tyypin 2 hoito on syytä keskittää omiin yksiköihinsä.

Kun tämän ohella myös hoitotarvikejakelua sujuvoitetaan ja diabeetikon tarvitsemat nykyaikaiset hoitovälineet mahdollistetaan, silloin terveydenhuollossa on otettu iso askel ennakoivaan ja kestävään terveystalouteen.