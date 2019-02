EK haluaa vahvistaa peruskoulua

Toisin kuin Matti Vesa Volanen mielipidekirjoituksessaan (KSML 21.2.) väittää, EK ei ole purkamassa peruskoulua – päinvastoin. Suomalainen elinkeinoelämä kantaa suurta huolta oppimistulosten eriytymisestä jo varhaisessa vaiheessa ja eritoten heikkojen osaajien määrän kasvusta.

EK:n keskeinen vaalitavoite liittyy perustaitojen osaamistakuuseen. Haluamme nostaa peruskoulun kehittämisen seuraavan hallituksen koulutuspolitiikan painopisteeksi sekä herättää keskustelua perustaitojen merkityksestä jatko-opintojen ja elinikäisen oppimisen edellytyksenä.

Peruskoulun tärkeänä tehtävänä on huolehtia jokaiselle nuorelle hyvät perustaidot. Jokaisen nuoren tulee osata yläkoulun päättyessä sujuvasti lukea, laskea ja kirjoittaa.

Ehdotuksemme mukaisesti yläkouluvaihetta uudistettaisiin siten, että 15 prosentille ikäluokasta rakennettaisiin yksilöllinen ja ohjattu siirtymä ammattiopintoihin tai vastaavasti lukioon. Tämä tukisi peruskoulun tärkeää tehtävää herättää jokaisen nuoren kiinnostus omaa tulevaisuuttaan kohtaan ja vahvistaa motivaatiota jatko-opintoihin.

Esimerkiksi Tampereella on kokeiltu onnistuneesti mallia, jossa opiskelija suorittaa 8. ja 9. luokan valinnaisia opintojaan ammattiopinnoissa ja saa näin testata omaa kiinnostustaan jatko-opintoihin ennen yhteishakua. EK ei ole ehdottanut, kuten kirjoituksessa virheellisesti väitetään, että nuori tekisi valintansa jatko-opintojen suhteen jo alakoulusta yläkouluun siirryttäessä.

EK esittää peruskoulun vahvistamista 100 miljoonan euron vuosittaisella lisärahoituksella. Se käytettäisiin yksilöllisen tuen lisäämiseen ja oikea-aikaiseen kohdentamiseen koko peruskoulun aikana sekä oppilaiden yksilöllisempään ohjaukseen peruskoulusta jatko-opintoihin.

Oppivelvollisuuden pidentämisen sijaan lisärahoitusta on kohdennettava peruskouluun. Tärkeintä on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa nykyistä paremmat eväät jatko-opintoja ja elämässä pärjäämistä varten. Sen välttämätön edellytys on huolehtia osaamisen kivijalasta – kaikille yhteisestä peruskoulusta.

Mirja Hannula

johtava asiantuntija

Elinkeinoelämän keskusliitto EK