EK, näpit irti perheistä!

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Ilkka Oksala pitää kotihoidon tukea naisia syrjäyttävänä ja ehdottaa kotihoidon tuen pakkojakoa vanhempien kesken (Yle 11.2.).

Tällä lausunnolla Oksala aliarvioi naisia ja perheitä, ja EK haluaa kaapata vallan autonomisilta ja demokraattisilta perheiltä. EK ei kunnioita tutkimustiedon mukaisia, perheiden omia toiveita lasten hoidosta ja päätösvallasta.

Naisille on suotu mahdollisuus valtavan upeaan tehtävään synnyttää elämää ja huolehtia siitä apunaan erityinen hoivavietti. Voiko tätä suurempaa tehtävää olla?

On vastuutonta olla riistämässä maailman tärkeintä tehtävää, uuden elämän säilyttämistä ja hoitamista. Tätä EK on tekemässä haluamalla puuttua kotihoidon tukeen heikentävästi.

EK ei luota perheisiin vaan haluaa puuttua yhteen tärkeimmistä autonomioista, perheen sisäisiin valintoihin, järjestelmiin ja demokratiaan. Kun perheen normaalisti toimivaan autonomiaan ja demokratiaan puututaan, se tarkoittaa vallankaappausta.

Perheiltä viedään mahdollisuus päättää omista asioistaan, kuten siitä, hoitaako lapsia kotona äiti vai isä. Tällä heikennetään perheen sisäistä voimaa ja tervettä dynamiikkaa. Tätäkö Suomessa halutaan?

”EK:n tavoitteena on rakentaa innostavaa ja vetovoimaista Suomea, jossa ihmisillä on töitä ja yrityksillä on mahdollisuus onnistua ja investoida. - - EK:n arvoja ovat luotettavuus, uudistaminen, vastuullisuus ja yhteistyö.”

EK:lla on upeat tavoitteet ja hienot arvot. Toivon mukaan liitto onnistuu tavoitteissaan ja toteuttaa arvojansa heikentämättä perheiden asemaa.

Perhe instituutiona on ollut Suomessa yhtenäisyyden perusyksikkö sekä valtiollisen voiman rakentaja ja ylläpitäjä. Tätä tulee vahvistaa ja antaa perheellistyville nuorille ja nuorille perheille yhä parempi mahdollisuus jälkipolven synnyttämiseen, hoivaamiseen ja kasvattamiseen.

Lapsella on oikeus oman vanhemman hoitoon. Nykyisessä hoitotukijärjestelmässä tämä ei toteudu. Lapsen mahdollisuus oman vanhemman hoitoon on minimoitu. Jotta lapsella olisi tasa-arvoinen mahdollisuus olla vanhempansa hoidossa, tulisi kotihoidon olla tasa-arvoinen varhaiskasvatuksen kanssa.

Tämä mahdollistuu Tasarahamallissa, jossa perheiden erilaisia ratkaisuja tuetaan yhtä paljon, eikä tuki ei ole sidoksissa vanhempien työssäkäyntiin, opiskeluun tai tuloihin. Tasarahalla perhe voi ostaa päivähoitoa, palkata lastenhoitajan tai käyttää rahan perheen toimeentulon turvaamiseen työajan lyhentyessä tai kotivanhemmuuden aikana. Tasarahamallissa jokainen lapsi ja perhe on yhtä arvokas.

Lapsiperheiden Etujärjestö on esittänyt, että Tasarahamallista tehtäisiin valtakunnallinen kokeilu.