EK purkaa peruskoulua

Kommentoidessaan ansiokasta USU-gallupia oppivelvollisuuden pitämisestä 18. ikävuoteen (KSML 9.2.) Mirja Hannula toistaa EK:n uuden vaatimuksen osaamistulosten takaamisesta kaikille peruskoulun päättäville. Siis osaamistakuu perinteellisen mahdollisuuksien tasa-arvon sijaan. Erinomainen ajatus!

Hän kuitenkin avaa samalla takaportin, joka murentaa peruskoulun ytimen: ”Peruskoulun yläkouluvaiheessa osalle ikäluokasta, noin 15 prosentille, pitäisi rakentaa yksilöllisempi, ohjattu koulutuspolku peruskoulusta ammattiopintoihin.”

EK ratkaisee huolensa mahdollistamalla lasten jakamisen lukioon ja ammattikoulutukseen meneviin jo ala-asteelta yläasteelle siirryttäessä. Mahdoton ajatus yksin toteutettuna.

Lasten ja nuorten opinpolun eriyttäminen jo peruskoulussa on hyväksyttävissä vain jos samalla koostamme asteen toisen asteen koulutuksen kolmivuotiseksi perusopistoksi, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus rakentaa opinto-ohjelmansa sen mukaan mitä aikovat tehdä toisen asteen koulutuksen jälkeen: menevätkö yliopistoon, jossa on perustutkimuksen ja käytäntöperusteisen tutkimuksen ohjelmat, vai työopistoon, ts. työperusteisesti opiskelemaan läpi työelämän hyvin monimuotoisesti ja sopivasti jaksottuen työ- ja perhe-elämän ehtojen mukaisesti. Työpaikka on tätä nykyä opintopaikka.

Matti Vesa Volanen

PsT, emeritus koulutustutkija

Jyväskylä