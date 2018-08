EKL ja Eetu kylvävät älyllistä epärehellisyyttä!

Artikkeliin ”Taitetun indeksin poisto ei ratkaise eläkeläisköyhyyttä” (KSML 1.8.) oli haastateltu sekä Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n puheenjohtajaa Simo Paassiltaa että Eläkeläisliittojen etujärjestön Eetun puheenjohtajaa Raimo Ikosta. Paassilta mm. huomauttaa, että ” taitetun indeksin poistaminen ei ratkaise eläkeläisköyhyyttä, vaan siihen tarvitaan kansaneläkkeen perusosan tuntuva korottaminen”. Hän jatkaa: ”Asiantuntijoiden mukaan eläkerahastot hupenisivat taitetun indeksin poistamisella muutamassa vuosikymmenessä nollaan.”

Ikonen puolestaan toteaa: ”Taitetun indeksin poistamista on Eetussa käsitelty, mutta siihen ei ole haluttu puuttua. Ennemminkin on pohdittu, pitäisikö sen indeksin rakenne olla jokin muu kuin 80–20. Tarkkaa tavoitteen asettelua ei vielä ole, mutta yleinen hyväksyntä on indeksin muuttamisesta 70–30 suuntaan.”

Mielestäni tuo ”70–30 suuntaan” on pelkkää näpertelyä.

Näin jälkikäteen tarkastellessa – luvut siilinjärveläiseltä tuttavaltani Paavo Jauhiaiselta – pelottelu eläkerahastojen ehtymisestä oli turhaan. Vaikka taitettua indeksiä ei edes olisi otettu käyttöön, rahastojen varallisuus olisi kasvanut tähän päivään mennessä 90 miljardiin euroon. Nyt kun indeksiä ei vieläkään ole haluttu poistaa, rahastojen varallisuus on 199,8 miljardia. Ja rahastojen keskimääräisellä vuotuisella noin 7 prosentin tuotolla varallisuus kasvaa nettomääräisesti (tuotoista osa on käytetty eläkkeiden maksuun) reilulla 10 miljardilla per vuosi.

Mikäli edelleen oletetaan, ettei taitettua indeksiä olisi otettu käyttöön, minkä 1990-luvun loppupuolelta alkanut suotuisa talouskehitys olisi sallinut, työeläkeläisten keskimääräinen kuukausieläke olisi 1 720 euroa. Nyt kun valtiovalta on jääräpäisesti pitänyt kiinni taitetusta indeksistä – jonka luvattiin olevan vain tilapäinen – mainittu luku on 1 483 euroa. Suorasukaisesti sanottuna valtio varastaa keskimäärin 237 euroa jokaiselta 1,4 miljoonalta eläkeläiseltään per kuukausi.

Suhteellisesti eniten, 400 euroa kuukaudessa, valtio varastaa 80-vuotiailta eläkeläisiltä heidän itsensä työelämässään tienaamia rahoja. Yli 75-vuotiaalta 173 euroa kuukaudessa, jne.

On helppo ymmärtää, miten paljon juuri tuolla eläkeläisiltä varastetulla rahalla kasvatettaisiin kotimarkkinakysyntää, poistettaisiin asumis- yms. tukien tarvetta, lyhennettäisiin leipäjonoja, yms. Ja kasvaisihan siinä kuin sivutuotteena myös valtion verotulot reilulla miljardilla, kun yli 1,4 miljoonalla (luku kasvaa vuosittain keskimäärin 0,4 prosentilla) olisi nykyistä korkeammat verotettavat tulot.

Mitä taas tulee kansaneläkeläisiin, siis heihin jotka eivät ole työeläkeläisiä, heidänkin asiansa olisi korjattavissa. Onhan eduskunta perustuslain tasa-arvovaatimuksen vastaisesti säätänyt eläkeläisille lisäveron, jota muut tulonsaajat eivät maksa kuin murto-osaltaan.

Eli mikäli kaikki tulonsaajat olisivat eläkeläisten kanssa samalla verotuksellisella viivalla, valtion vuotuinen verokertymä ml. raippa- ja solidaarisuusvero kasvaisi 741 miljoonaa euroa. Kertymää voitaisiin käyttää 400 000:lle alle 1 000 euroa kuukaudessa saavalle eläkeläiselle. Näin heidän kansaneläkkeensä kasvaisi 155 euroa per kuukausi. Nähdäkseni ”Virallinen Suomi” ei voi tätäkään epäoikeudenmukaisuutta jatkaa loputtomiin, vaan kupla toivottavasti puhkevaa viimeistään kevään eduskuntavaaleissa.

Heikki Elonheimo

Jyväskylä