ETK pelottelee taas

Suurlevikkinen lehti julkaisi 23.12. 2019 puolentoista sivun henkilöhaastattelun uudesta pääministeristä Sanna Marinista.

Artikkeliin oli istutettu provokatorinen Eläketurvakeskuksen (ETK) väittämä ”Eläkkeiden rahoituspohja on romahtamassa. ETK:n laskelman mukaan riittäisi, että syntyvyys palaisi vuoden 2012 tasolle. Silloin Suomessa syntyi 59 493 vauvaa”.

Väittämä on sitä samaa ETK:n harrastamaa pelottelua kuin mitä se harrasti jo ennen suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymistä.

Väliaikaiseksi, 2–3 vuodeksi, käyttöön otetun ”taitetun palkkaindeksin” poistolla pelottelu on saman pelottelun jatkumoa. ETK mielestä poisto vaatisi työeläkemaksujen korottamista.

Ei vaadi.

Nyt ETK pelottelee, että syntyvyyslukujen pienentyminen johtaa ”romahdukseen”.

Ei johda.

Jotta keskustelu pysyisi objektiivisena, todettakoon että tällä hetkellä eläkerahastojen kokonaismäärä on 210 miljardia. Määrän vuotuinen tuotto – näinkin huonosti hoidettuna – on liki 10 miljardia. Kaiken kukkuraksi sijoituksista vajaa 80 prosenttia on suunnattu ulkomaisiin kohteisiin, vaikka kotimaisen pk-yrittäjyys potee kroonista pääoman puutetta.

Jos esimerkiksi huomisesta lähtien niin työnantajat kuin työntekijät sekä valtio lopettaisivat työeläkemaksujen maksamisen (29,3 prosenttia palkoista), niin kassavarat riittäisivät – siis ilman em. maksuja – 8 vuodeksi.

Eläkeläinen maksaa keskimäärin lähes 10 prosenttiyksikköä korkeampaa veroastetta kun vastaavan palkkatulon saaja. Tämä eläkeläisille ankarampi verotus kartuttaa valtion verotulokertymää noin 2 miljardia, mikä tuloutetaan valtiolle ”ohi” eläkerahastojen.

Eläkeläisten korkeampi verottaminen on perustuslain 2. luvun 6 §:n vastainen, sillä mitään kansanosaa ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan.

Taitettu indeksi ja palkansaajiin nähden korkeampi veroaste kurittaa kuukausittain 1,5 miljoonaa eläkeläistä; tämän hyvinvointivaltion rakentaneita.