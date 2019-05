EU-vaaleissa kannattaa ja pitää äänestää

On Suomen ja suomalaisten etu, että uusilla edustajilla on vahva mandaatti kansalta. Varsinkin tilanteessa, jossa Euroopan unioni on vahvassa murroksessa brexitin, lähialueiden kriisien ja kauppasotien uhan kanssa.

Suomen etua ajamaan tarvitaan voimakkaita, verkostoituneita, kokeneita edustajia. Suomalaisia ei Euroopan parlamentissa ole kuin 14, mutta esimerkiksi Heidi Hautalaa pidetään erittäin vaikutusvaltaisena parlamentaarikkona yli puolue- ja ryhmittymärajojen.

Euroopan parlamentti on erittäin vaativa paikka toimia ja vaikuttaa. Siksi edustajien pitää olla kokeneita, verkostoituneita, kielitaitoisia siltojen rakentajia. Suomen kansallisia etuja voi ajaa parhaiten monipuolisella diplomatialla, yhteistyöllä eri ryhmien välillä.

Tulevan EU-parlamenttikauden yksi suurimpia haasteista on ilmastonmuutoksen torjunta. Suomalaisedustajien pitää sitoutua viemään eurooppalaista ilmastonsuojelua voimakkaasti eteenpäin samalla vaikuttaen muuhun maailmaan. Tässä on myös Suomen kansantaloudelle loistava paikka iskeä, nyt jo alan yritykset takovat miljardeja tuotteillaan.

Vihreät ehdokkaat ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjuntaan ja esimerkiksi Ville Niinistö näkee mahdollisuuksia suomalaisille työllistyä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmaston suojeluun erikoistuvissa yrityksissä.

On Suomen etu katsoa eteenpäin, panostaa ilmastonmuutoksen torjuntaan, tuotteisiin ja teknologioihin joilla voi vaikuttaa ympäristön suojeluun. Jotta voimme onnistua, vaaditaan myös kansallisia panostuksia tutkimukseen ja koulutukseen. Vain huippuosaamisella ja huipputuotteilla voimme pärjätä kansainvälisillä markkinoilla.

Nico Holmberg

kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Jyväskylä