Edunvalvonta tarvitsee jatkajia

Merkittävä keskustavaikuttaja Mauri Pekkarinen ei enää asetu ehdolle eduskuntavaaleissa 2019. Ratkaisu on ymmärrettävä. Pekkarisen ura on niin mittava, että siirtyminen tässä vaiheessa esimerkiksi Euroopan parlamenttiin on ymmärrettävä ja luonteva ratkaisu.

Vuosikymmenten kokemusta ja valtavia vaikuttajaverkostoja ei kukaan kykene hetkessä paikkaamaan, mutta on selvää, että nyt on uusien kasvojen ja uuden sukupolven aika astua esiin.

Valitettavasti keskustelu on Suomessa kehittynyt siihen suuntaan, ettei koko Suomen tasapainoisen aluekehityksen puolustaminen ole helppoa. Jyväskylälle ja Keski-Suomelle on vaarallista, jos pääkaupunkiseutua halutaan kehittää irrallaan muusta maasta ja maakuntien ja erityisesti Tampereen pohjoispuolisen Suomen kehittämistä laiminlyödä. Tällaisia äänenpainoja on esiintynyt niin kokoomuksen, vihreiden kuin myös sosiaalidemokraattien riveissä.

Vain maan eteläisimpien osien kehittämisen tie olisi Jyväskylälle ja Keski-Suomelle turmiollinen. Viime aikoina olemme hävinneet liikaa. Viidenneksi suurimman maakunnan ääni ei ole kuulunut siinä määrin, mihin potentiaalia olisi. Alueellistamispäätöksissä emme ole päässeet juhlimaan ja valtakunnallisessa keskustelussa ilmatilaa hallitsee äänekäs pormestarien joukko.

Joitakin voittojakin on onneksi saatu. Nelostien parantaminen moottoritieksi Kirrin ja Tikkakosken välillä menee viimeinkin maaliin. Seuraavia suuria tavoitteita ovat Jyväskylä–Tampere-radan muuttaminen kokonaan kaksiraiteiseksi, moottorien jatkaminen Äänekoskelle saakka, Vaajakosken liikennesumpun purkaminen ja Jyväskylän eteläpuolisen nelostien parantaminen.

Vaatimukset metropolipolitiikan voimistamisesta tuskin tulevat vaimenemaan. Keski-Suomen on pidettävä pintansa. Huomisen menestys on lopulta omissa käsissämme. Vahva edunvalvontatyö maakuntamme puolesta tarvitsee nyt jatkajia.

Joonas Könttä

kansanedustajaehdokas (kesk.)

kaupunginvaltuutettu

maakuntavaltuutettu

Jyväskylä