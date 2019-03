Eduskunnalla on suuri vastuu

Maakunta- ja sote-uudistus kariutui, koska se oli liian laaja. Keskusta yritti kasata kerralla kaikki mahdolliset tehtävät maakunnille ja kokoomus yritti saada toteutettua yksin ajamansa laajan valinnanvapauden, jolla sote-yhtiöt olisivat päässeet rahastamaan lähes 10 mrd. euron verovaroja.

Uuden eduskunnan tulee toteuttaa aluesote. Se voidaan tehdä hallitusti 18 alueen pohjalta vaaleineen ja lopulta veroineenkin. Valinnanvapautta voidaan laajentaa asteittain palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin avulla.

Toinen vaihtoehto on nopeampi eli sairaanhoitopiirejä vastaava vapaaehtoinen kuntayhtymä samoin lisäyksin. Tällöin tosin kunnille jää raskas rahoitusvastuu ja heikko vaikutusvalta palveluihin.

Molemmilla tavoilla vastuu selkeytyy, integraatio vahvistuu ja kustannuskehitystä voidaan hillitä palveluja heikentämättä.

Ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeää. On muistettava, että Suomi on viime vuosina vähentänyt hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin mikään muu EU-maa.

Nykyinen ilmastovouhotus on huolestuttavaa. Maltti ja viileä harkinta on äärettömän tärkeää. Virheet tulevat kalliiksi.

Asumis- ja liikennekustannukset ovat jo nyt Suomessa kohtuuttoman korkeat pitkistä etäisyyksistä ja kylmästä ilmastosta johtuen. Tavallisen kansan kustannuksia ei pidä lisätä.

Puhdasta suomalaista teollisuustuotantoa ei myöskään pidä ajaa kohtuuttomilla kiristyksillä niihin maihin, joissa päästöistä ei välitetä tai sopimuksia rikotaan. Näitä maita on jopa EU:ssa. Kiristykset on kohdistettava niihin.

Vaikka Suomen kansa tekisi joukkoitsemurhan, maapallon ilmasto ei pelastuisi. Niin pieni on päästöosuutemme.

Viisasta on panostaa kotimaisen, biopohjaisen ja muun uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Se tuottaa parhaan tuloksen ja lisäksi luo erityisesti maakuntiin työtä ja teknologialle vientiä sekä parantaa huoltovarmuutta. Tärkeää ilmastopolitiikkaa on myös metsien hyvä hoito ja järkevät hakkuut.

Talouspolitiikka on kaiken perusta. Kymmenen vuotta elimme taantumaa. Käänne tapahtui vuoden 2017 vaiheilla. Tuotanto alkoi kasvaa ja työllisyys parantua.

Nyt maailmantalous on hiipumassa. Kiina, Yhdysvallat ja EU-euroalue ovat tärkeitä. Niissä luottamus on heikentynyt. Se heijastuu Suomeen.

Suuriin vaalilupauksiin ei ole varaa. Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen on pantava etusijalle työllisyyden ja yrittäjyyden ohella. Eläkeläisten ostovoimaa tulee parantaa rahastovaroilla.

Euroopan keskuspankki on pitänyt euroa pystyssä valtavilla tukitoimilla. Näin ei voi jatkua. Varsinkin Italian velkatakka on huolestuttava.

Euroalue joutuu kriisiin, josta on vaikea selvitä. Yhteisvastuu on viety jo liian pitkälle. Iso lasku odottaa.

Väestön ikääntyminen on suuri haasteemme. Vanhustenhoidon tila on jo nyt häpeällisen heikko. Omaishoitajat tekevät raskasta työtä olemattomilla korvauksilla. Hoitoalalle on kohdennettava lisää rahaa ja työntekijöitä. Yksityisten palveluntuottajien toiminta on saatettava heti ihmisarvoa kunnioittavalle tasolle.

Suomalainen vaihtoehto on meille sopivin ja turvallisin. Perussuomalaiset edustavat sitä puhtaimmillaan. Nyt myös poliittinen kokemus korostuu. Äänestäjillä on valta, mutta myös vastuu.

Toimi Kankaanniemi

kansanedustaja (ps.)

Jyväskylä