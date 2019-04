Edustan äänestäjiäni, en suuryritysten lobbareita

Suomalaismeppejä vertaileva, lukuisissa lehdissä julkaistu artikkeli (mm. KSML 20.3.) pohjautui muutaman nimettömän henkilön haastatteluihin, joita haluan tässä kommentoida.

En ole koskaan ollut politiikassa mukana miellyttääkseni johtavia virkamiehiä tai kovapalkkaisia lobbareita enkä heitä palvellakseni, vaan edistämässä omille äänestäjilleni tärkeitä asioita heidän antamallaan toimeksiannolla. Lähinnä pääomapiirejä edustavat lobbarit ilmeisesti haluavat vaikuttaa tulevaan vaalitulokseen tuntuvan vaalirahoituksen lisäksi levittämällä julkisuudessa negatiivisia arvioita mepeistä, jotka eivät tanssi heidän pilliensä mukaan.

Kirjoitus väitti, että en vastaisi ”normaaleihin tietopyyntöihin”. Tapoihini kuuluu vastata kaikkiin minulle osoitettuihin viesteihin tulevat ne sitten yksittäisiltä koululaisilta, yrittäjiltä tai eläkeläisiltä.

Väite, jonka mukaan emme Halla-ahon kanssa ”oikein osallistu mihinkään”, on myös käsittämätön. Kenties lobbari tarkoittaa ravintolaillallisia, joihin emme juuri osallistu? Koen illalliset tehottomaksi ajankäytöksi erityisesti Strasbourgin kiireisten täysistuntoviikkojen aikana.

Päätyöni Euroopan parlamentissa on ollut veronkierron, talousrikosten ja rahanpesun kitkeminen. Tätä työtä olen tehnyt neljä vuotta talous- ja raha-asioiden valiokunnassa ECONissa, PANA-tutkintavaliokunnan varapuheenjohtajana ja viimeksi TAX3-erityisvaliokunnan jäsenenä.

Lähetin tiedotteen TAX3:n mietinnön äänestyksistä myös medioille, mutta useimmat jättivät kirjoituksen julkaisematta.

Ymmärrän varsin hyvin, että lähinnä suuryrityksiä edustavat lobbarit eivät pidä veronkierron vastaisesta työstäni, sillä heidän päämiestensä tavoitteena on välttyä normaalilta veronmaksulta.

Meppien aktiivisuutta vertaillaan usein erilaisten lukujen avulla, vaikka luvut eivät olisi keskenään vertailukelpoisia. Esimerkiksi Suomen ahkerimmaksi mepiksi usein tituleeratun Heidi Hautalan yleisin puheenvuoro on ollut ”Keskustelu on päättynyt”, jonka hän on todennut yli 50 kertaa suomeksi johtaessaan varapuheenjohtajana istuntoa.

Euroopan parlamentin nettisivuilta saa hyvän käsityksen siitä, millaisia asioita kukin on työssään edistänyt.

Minun toiminnastani meppinä voi lukea enemmän omilta nettisivuiltani.

Pirkko Ruohonen-Lerner

Euroopan parlamentin jäsen (ps. / ECR)