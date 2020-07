Ei ääriliikkeille, rasismille ja vihapuheelle

Pekka Katajan murhan yritys koskettaa ja järkyttää. Perussuomalaisena toimijana tämä ei kuitenkaan tullut aivan yllätyksenä, on ollut vain ajan kysymys.

Olemmeko matkalla jo Suomessakin siihen, että tulee uhatuksi ja saa pelätä sen takia, kun tuo julki oman arvomaailmansa?

Isänmaallisena perinteisten kristillisten arvojen takana seisovana perussuomalaisena hyökkäyksiä voi tulla äärivasemmalta yhtä hyvin kuin äärioikealta. Idästä tulevat iskut ovat naapurimaissa jo toteutuneetkin. Vastassa saattaa olla vielä valtakunnansyyttäjäkin, kristillisten perhearvojen kannattamisesta.

Vastustan vihapuhetta ja rasismia. Emme halua maahamme ääriajattelua, johon liittyy usein väkivalta.

Vaikka perussuomalaisilla on uhkia paljon, olemme nousseet Suomen suurimpien puolueiden joukkoon. Perussuomalaiset on isänmaallinen ja kristillissosiaalinen puolue, joka edistää kansallista etua. Me arvostamme ja haluamme korostaa tavallisten ihmisten ääntä ja roolia niin politiikassa kuin kulttuurissakin.

Isänmaalliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan kuuluu vähäosaisten, huono-onnisten ja syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen.

Haluan puolustaa kristillisiä perusarvoja ja seistä itsenäisen isänmaan puolella, pelkäämättä ääriliikkeiden uhkailuja.

Kaisa Garedew

hallituksen jäsen, Jyväskylän seudun perussuomalaiset