Ei Tuonelan siltaa eikä vankilaa

Keskisuomalaisen toimittaja on 14.5. lehteen plagioinut erinomaisesti kaavoittajan tiedot uudesta suunnitellusta pyöräilybaanasta. Tämä pyörätie on erittäin upea suunnitelma Kankaan alueelle saakka.

Kankaan Paperitehdas oli suunnitellut uuden ratalinjauksen Laukaasta Kankaan alueelle. Radan rakentaminen edistyi lähes valmiiksi, kun maailma muuttui eikä kiskoja tullut koskaan ratapenkalle. Nyt ei tarvita kuin asfaltti päälle ja pyöräilytie on valmis.

Mutta miten sitten Kankaan jälkeen Tourujoen yli kaupunkiin? Kaavoittajan suunnitelma on selkeästi lehdessä mainittu ja tämä ehdotus on ollut jo vuosia tiedossa ja on saanut hyvin paljon kielteisiä kannanottoja.

Silta tulisi Tourujoen yli sankarihautausmaan kupeeseen ja on siksi saanut nimekseen ”Tuonelan silta”, koska sen koetaan häpäisevän sankarihautausmaata. Samalla se poistaisi hautausmaan kupeessa olevan Neitsytpuiston. Mitenkähän käy Neitsytpolulle, joka lähtee tästä puistosta Touru­jokivarteen?

Museovirasto on määritellyt Taulumäen kirkon ja Vanhan hautausmaan ryhmään ”valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt”. Neitsytpuisto kuuluu Museoviraston kartassa suojelualueen sisään.

Tämän pyöräilybaanaidean isä on kaupungin liikenneinsinööri Timo Vuoriainen. Hän ilmeisesti halajaa valtakunnallista huomiota. Sitä hän varmasti saa jos tiedostaa, miten Kankaalle tulevaa ratapenkkaa jatketaan ja miten se tulee Tourujoen yli kaupunkiin.

Hänen pitäisi ymmärtää, että pyöräily on ihanaa, jos sen oikein oivaltaa. Yksi hänen superoivalluksistaan on ollut ”Pihakatu” Kauppakadun yläpäässä. Se on saanut superpaljon ”kiitosta” osakseen, kuten myös Yliopistonkadun kaventamisyritys pyöräilyväylän rakentamiseksi.

Kaikkien näiden esimerkkien vuoksi ehdotankin, että Vuoriaisen tehtävänimike muutettaisiin liikenneinsinööristä polkupyöräliikenneinsinööriksi, koska keskustan näivettymistä on tapahtunut jo tarpeeksi ja yksi tärkeä asia tässä keskustan elävöitymisessä on liikenne.

Puistokoulun uuden rakennuksen ruokalassa oli 9.5. Jyväskylän kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajien kutsuma iltakahvitilaisuus keskustelemaan keskustaa koskevista asioista.

Paikalla oli kaupunginvaltuutettuja, kaupungin virkamiehiä, asukasyhdistyksen edustajia sekä asukkaita. Tilaisuuden juonsi erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen.

Kiitollisena sain pitää siellä tilaisuuden avajaispuheen, jossa toki toin esille muutamia kielteisiä kommentteja keskustan suunnitelmiin. Pienen keskustelun jälkeen alkoivat ryhmätyöt omissa pöytäkunnissa.

Käsiteltiin kaikki hyvät ja huonot suunnitelmat. Kaksi asiaa, joissa kaikki olivat yksimielisiä oli: ”Ei Tuonelan siltaa Tourujoen yli”. Toinen aivan yksimielinen asia oli: ”Ei avovankilaa”.

Siinä tuli mietityksi, että mitenkähän valtuutettujen päät käännetään aina ennen äänestystä!

Työryhmien paras ehdotus oli, että ”pyöräilybaana” tuotaisiin Puistokadulle Kankaankatua pitkin, johon se kulkisi Minimanin takana jo olevilla väylillä ja sulkusillan yli.

Keskustelun taso oli erittäin positiivinen ja iloinen ja me kaikki uskoimme silloin, että tämä olisi paras ratkaisu ja näinhän tässä tulee käymään ja miljoonia säästyisi Hippokselle!

Eero Kuusela

hallituksen puheenjohtaja

Alakaupungin asukasyhdistys ry

Jyväskylä