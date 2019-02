Ei mikään mallikaupunki

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto lupasi viisi vuotta sitten Jyväskylästä joukkoliikenteen mallikaupungin. Joukkoliikenneviranomaiset ovat tehneet ison ja vaativan työn joukkoliikenteen kehittämisessä. Satoa korjataan nyt. Moni haastavakin asia on hienosti parantunut.

Mutta aivan perusasioissa joukkoliikenneviranomaiset kompastelevat.

Olen tehnyt bussinkuljettajan asiakaspalvelutyötä 18 vuotta. Kun vuosia sitten ensi kertaa tein kyselyä ja ehdotuksia etenkin talvikunnossapidosta joukkoliikennekaduilla ja pysäkeillä, kaupungin palaute oli innostunutta. Kuljettajien huolta liikennöinnin turvallisuudesta ja sujuvuudesta kiiteltiin.

Kukaan ei edellytä, että lumimyräkän jälkeen kadut ja pysäkit olisivat kunnossa seuraavana päivänä. Mutta joka vuosi talvikunnossapito on edellisvuotta heikompaa.

Lähes 15-metrisen bussin ovet ovat ääripäissä. Lumentulon jälkeen bussipysäkistä aurataan kolmemetrinen kolo, josta matkustajat pääsevät bussiin. Keski- ja takaovesta poistuvien pitää astua kadulta auratun lumivallin päälle. Kuinka auraaja työvuoroon tullessaan ei tiedä, mitä hänen kuuluu tehdä?

Yleinen bussin käyttäjäryhmä ovat ikäihmiset rollaattoreineen. Joskus joku tulee pyörätuolissa. Lastenvaunuja otamme kyytiin tuon tuosta.

Eli ensin otamme kyytiin etuovesta tulevat, sitten siirretään bussia, että saadaan auratulle kohdalle keskiovi ja rattaat sisään. Joskus pysähdymme keskelle katualuetta, näin saadaan oven puolelle tilaa lastaukseen sisään ja ulos. Eli tukimme vastaantulevan liikenteen.

Miltä kuulostaa? Ei tarvitse olla ruudinkeksijä ymmärtääkseen, mitä tämä tarkoittaa bussin aikatauluissa saati työmme mielekkyydessä. Kun tulee toinen bussi, sama pelleily alkaa taas.

Ja pysäkille sopisi hyvin kaksi, jopa kolme bussia kerralla. Aapeli-myräkän jälkeen Urhonkadulla meni lähes viikko ennen kuin koko pysäkkialueelta saatiin lumikasat pois.

Yksi murheen paikka on Schaumanin linnan pysäkki, jossa Aapeli-myräkän lumet olivat 11.2. saakka, 41 vuorokautta. Asiasta huomautettiin kaupungille useasti.

Vastuunkantajaa ei löytynyt! Olisiko koko pysäkkiä aurattu edes 11.2., ellei koko Schaumanin puistotien vieruksia olisi ajettu lumenkaatopaikalle?

Keskisuomalainen teki taannoin jutun vaaranpaikoista, joissa Jyväskylän Liikenteen luottamushenkilöt ajeluttivat bussilla urakoitsijoiden esimiehiä auraamattomia reittejä. Jutun vastineessa kaupungin virkamies lupaili muutosta, kunhan ”nykyiset sopimukset päättyvät vuoden päästä”. Jokohan auraajalle viimein kerrotaan, mitä pysäkillä kuuluu aurata?

Miten auraaja voi perustella moisen huolimattomuuden pysäkin puhdistuksessa? Perusasia on kertoa jokaiselle auraajalle, ettei pysäkiltä poistuta ennen kuin se on aurattu koko matkalta.

Ja miten muutama alue on paremmassa kunnossa ympäri vuoden? Urakoitsijoiden korvausperusteet lienevät silti yhteismitalliset? Tekeekö toinen samalla rahalla merkittävästi enemmän työtä?

Vai onko niin, että kaupunki maksaa urakoitsijoiden työstä niin huonosti, ettei kukaan kaupungin virkaa tekevä kehtaa vaatia oikeasti parempaa työn jälkeä? Sanonta ”kaupunki on maksavinaan ja urakoitsija on tekevinään” on meille tuttu.

Oikeuttaako määrärahojen niukkuus jättämään työt tekemättä jo tammikuussa? Jos minä jätän työni tekemättä, siitä seuraa työsuhteen purku.

Kuinka paljon bussin ajo jääpolanne-katuverkolla aiheuttaa lisäksi niska /selkäsairaslomia kuljettajille? Erittäin epämukava matkustuskokemus se on asiakkaille – heille, jotka meidän palkkamme maksavat. Lisäksi syntyy kalustorikkokustannuksia liikenteen hoitajalle.

Jos tämä on rahasta kiinni, pitää vastuuvirkamiesten lopettaa julkisuudessa mussutus Jyväskylästä joukkoliikenteen mallikaupunkina. Jotenkin vaistoan, ettei moisiin juhlapuheisiin ole sitouduttu. Kaupungin strategiakeskiössä ovat aivan jotkut muut teemat kuin Joukkoliikenne 2020.

Reijo Honkoaho

kuljettaja /asiakaspalvelija

Jyväskylän Liikenne