Ei ole järkeä sulkea hyvävoimaista koulua

Saarenmaan koulu on ollut toiminnassa kohta komeat 100 vuotta. Koulun oppilaat koostuvat Saarenmaan, Vertaalan, Lintukankaan ja Puuppolan kylien lapsista. Koulun kunto on hyvä ja peruskorjauksen tarve n. 6–10 vuoden päästä.

Viisi vuotta sitten kouluamme viimeksi uhkasi lakkauttaminen säästösyistä sekä oppilasmäärän vähenemisen vuoksi. Näin ei käynyt, sillä katsottiin, ettei todellisia säästöjä tuolloin koulun lakkauttamisesta syntyisi eivätkä lapset alueella odotetusti vähenisi.

Koulussamme on luokkia 1–4:ään ja oppilaita tällä hetkellä 43. Koulussa järjestetään myös laadukasta Iltapäivätoimintaa, jossa lapsia on ollut 6–12.

Koulu on metsän ympäröimä, rannan läheisyydessä ja mukavan rauhallisella paikalla. Leikkikenttää huolletaan, kenttävalot ovat toiminnassa myös talvi-iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin luistelua- ja jääkiekkoa harrastavat nuoret pääsevät harrastamaan lajia omalla kylällään. Liikuntasalin lattia on uusittu, samoin jätevedenpuhdistamo ja lämmitys on vaihdettu maalämpöön ja koululle saatu langaton tukiasema.

Meillä on tunteet pelissä. Koulumme toimii kyläläisten kohtaamispaikkana, se on yhteisöllisyyden kantava voima, kylän sielu ja sydän. Koulun harrastusmahdollisuudet iltaisin ovat erinomaiset.

Ei ole mitään järkeä sulkea tervettä, hyvävoimaista koulua, joka palvelee näin monipuolisesti lähialueiden asukkaita. Jos koulumme lakkautetaan, on sillä kauaskantoiset seuraukset myös koko yhteisöllemme ja yhdistyksellemme.

Kouluverkkoselvityksen mukaan uuden suunnitteilla olevan Savulahden päiväkotikoulun valmistuttua 2019 Saarenmaan koulusta voitaisiin luopua. Pitävätkö lapsimääräennusteet vieläkään paikkaansa, sillä on ennustettu, että vasta vuoden 2020 jälkeen oppilasmäärä lähtee laskuun, jos lähtee…

Kun kylällämme on terveeksi havaittu, luonnonläheisyydessä oleva uuden opetussuunnitelman mukainen koulu, niin mikä houkuttaisi lapsiperheitä paremmin?

Miksi siis kiirehtiä Saarenmaan koulun lakkauttamista? Olisi hyvä odottaa, kunnes Savulahti valmistuu ja katsoa tilannetta uudestaan silloin. Oppilaita ollaan tunkemassa nyt jo täpötäysiin naapurikouluihin kuten Keski-Palokkaan ja Mankolaan eikä Savulahtikaan tule väljäksi jäämään.

Jos Saarenmaan koulun lapsia kuskattaisiin uuteen Savulahteen, tulisi koululaisten matkasta entistä pidempi ja samalla vaarallisempi.

Alueen tienhoito on vuosivuodelta vain huonontunut, ja erinomaisen huonona esimerkkinä kuluneen talven osalta on kahden tien sulkeminen liukkauden takia poliisien toimesta, koska hiekkaa ei koko päivän aikana teille lukuisista pyynnöistä huolimatta saatu.

Toivomme, että päättäjät tekisivät oikeita ratkaisuja koulumme suhteen ja antaisivat lapsille mahdollisuuden käydä koulua omassa ainutlaatuisessa, turvallisessa ja terveessä lähikoulussa.

Muistutamme vielä, että vasta kuukausi sittenhän Jyväskylä sai Suomen UNICEFIN tunnustuksen lapsiystävällisyydestään. Toivotaan, että tunnustus pitää paikkansa myös tässä asiassa.

Jaana Valkonen

Saarenmaan-Vertaalan Kyläyhdistys ry:n sihteeri

Hanna Siltasalmi

vanhempaintoimikunnan pj.

Jyväskylä