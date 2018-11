Ei tarvitse olla joko-tai-ratkaisuja

Bella Forsgrénin ja Joonas Köntän keskustelua seuranneena vaikuttaa huvittavalta, että nuoret ihmiset peräänkuuluttavat paria viikkoa aiemmin rakentavaa keskustelua, mutta kirjoituspalstoilla kritisoivat kilpaa toistensa mielipidekirjoituksia ja mennyttä politiikkaa.

Tosiasia on se, että kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa tullaan seuraavalla vaalikaudella näkemään, jos meidän sukupolvi on siellä päättämässä. Samaan aikaan on kuitenkin pidettävä huoli hyvinvointiyhteiskuntamme peruskivistä. Työpaikkojen menetys ei tule kyseeseen, sillä tulevaisuudessa työllisyysasteemme pitää olla korkeampi ja huoltosuhteen pienempi, jos haluamme pitää huolta vanhemmistamme ja isovanhemmistamme.

Kuten molemmat totesivat kirjoituksissaan, mahdollista on sekä kasvattaa julkisten kulkuvälineiden osuutta että autokannan päästöttömyyttä. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia poliittisia toimia. Julkisilla kuljetaan siellä, missä palvelut ovat kattavia, muualla vähäpäästöisellä energialla toimivilla autoilla.

Biotalous kehittyy jatkuvasti ja edistää kasvavaa toimialaa globaalisti. Kiertotaloudesta ja muovittomuudesta saadut hyödyt ovat nettohyödyltään vaikuttavia ilmaston- ja ympäristönsuojelussa. Kun pidämme huolta metsittämisestä ja turpeenkäytön vähentämisestä polttotarkoituksessa, hiilinielujen on mahdollista kasvaa huolimatta kasvavista biotalouden tarpeista.

Kollegoitani suosittelen myös pohtimaan cleantechin tuomaa merkitystä ja vaikutusta ilmastonmuutokseen jopa globaalilla tasolla. TKI-rahoitusta kohdentamalla yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia voidaan tukea luomaan uusia teknologisia ratkaisuja, jotka ratkaisevat useamman ongelman: tuotetaan uusia tuotteita saastuttaviin maihin, mikä tuo Suomelle työpaikkoja, verotuloja sekä ratkaisee globaalisti ilmastonmuutoksen ongelmaa.

Ratkaistaan yhdessä ongelmia, ei vastakkainasetella. Näytetään me esimerkillä, miten tehdään politiikkaa uudella tavalla.

Eelis Loikkanen

kansanedustajaehdokas (kok.)

Jyväskylä / Helsinki