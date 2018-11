Eikö rahamme enää kelpaa Nordealle?

Olen ollut Nordean asiakas vuosikymmeniä, samoin omaiseni. Tyytyväisiä olimme vielä noin 5–10 vuotta sitten, silloin sai asiakaspalvelua. Enää sitä ei Nordeasta saa.

Soittamalla ei pääse Nordeaan ilman verkkopankkitunnuksia (kaikilla ei niitä ole), ja omat henkilökohtaiset pankkineuvojat on poistettu kokonaan. Minkäänlaista ajanvarausta ei voi myöskään tehdä – ellei sitten ole sijoittaja, yrittäjä tai liikkeellä asuntoasiassa.

Me ”tavikset” jonotetaan infopisteeseen noin 1–2 tuntia. Jos jaksat jonottaa, saatat saada vuoronumeron palvelupisteeseen ja jonotat taas 1–2 tuntia. Kassapalvelu on auki ruhtinaalliset 3 tuntia maanantaina ja torstaina.

Jonotin 93-vuotiaan isäni kanssa infopisteeseen sekä asiakaspalvelijalle. Veteraanilta olivat voimat ja usko loppua kesken. Yhdessä mietimme, että tässäkö on kiitos pitkästä asiakkuudesta.

Isäni on suoraselkäinen sotaveteraani, joka on tottunut asiansa hoitamaan. Hän ei voi ymmärtää, kuinka Nordean asiakaspalvelu on mennyt näin ala-arvoiseksi. Johtopäätöksemme onkin, että Nordea haluaa profiloitua ainoastaan rikkaisiin sijoittajiin ja yrittäjiin.

Sirkka Lehtonen

Jyväskylä