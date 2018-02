Eläimille oikeus juomaveteen

Uusi eläinsuojelulaki on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Pahana puutteena tulevassa laissa on, ettei eläimillä ole jatkuvaa oikeutta juomaveteen.

Suomessa on alle 1000 turkistarhaa. Tarhoilla tapetaan miljoona eläintä vuodessa. Ketut ja supikoirat tapetaan sähköllä ja minkit hiilimonoksidilla. Turkikset ovat ihmisten tarpeisiin toissijaisia ja aiheuttavat eläimille turhaa kärsimystä. Eläimillä on käytöshäiriöitä: stereotypistä käyttäytymistä ja emot syövät usein poikasensa. Norja on kieltämässä turkistarhauksen, jolloin Suomi jää ainoaksi Pohjoismaaksi, jossa sallitaan tarhaus.

Salme Torssonen

Jyväskylä