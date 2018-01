Eläinten hyvinvointi paranee yhä

Uusi laki eläinten hyvinvoinnista lähti lausuntokierrokselle joulukuun lopussa. Lausuntokierros käynnisti kriittisen keskustelun eläinten hyvinvoinnin tilasta sekä vaatimuksesta luonnoksen tiukentamiselle.

Suomi on monilla mittareilla jo nyt edelläkävijä eläinten hyvinvoinnissa. Parannuksia lainsäädäntöön on tehtävä, mutta askel kerrallaan. Esimerkiksi luonnoksessa esitetty vaatimus tiineytyshäkeistä luopumisesta tulee maksamaan sika-alalle kymmeniä miljoonia euroja. En pidä kotieläintuotannon lopettamista toivovien vaatimuksia järkevänä pohjana keskustelulle.

Vilma Niskanen (KSML 15.2.) sekoitti tahallisesti tai tahattomasti puurot ja vellit. Hän totesi uuden lain myötä tehotuotannon voivan jatkua ja samaan hengenvetoon halusi lopettaa ”eläinten liikkumista estävät käytänteet”.

Keski-Suomessa tämä koskisi lähinnä parsinavetoita. Itse en tahdo tappaa pieniä parsinavettatiloja, sillä tiedän, että niin parsinavetassa kuin pihatossa eläimillä voi olla erittäin hyvät oltavat. Juon mielelläni rapsutetun lehmän maitoa ja haluan muistuttaa että osassa parsinavetoista lehmät ulkoilevat säännöllisesti talvellakin.

Pienille eläinmäärille ei ole taloudellisesti mahdollista rakentaa pihattoa, vaan sen aika on sitten kun tilakoko kasvaa. Haluaisin Vilman kertovan, mitkä tilat Keski-Suomessa ovat tehotuottajia ja onko tehokkuus pahasta?

Itselleni ja monille muillekin eläinten hyvinvointi on tärkeä ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Ostamalla joutsenlipputuotteita varmistan, että ruuantuotantoon käytettyjen eläinten kohtelu on maailman kärkitasoa.

Suomalaiset tuottajat olisivat valmiita tekemään jopa lainsäädännön ylittäviä lisäpanostuksia eläinten hyvinvointiin. Kauppojen hintasota kuitenkin lopettaa yhä useamman maatilan ja pakottaa jäljelle jääviä minimoimaan kustannuksia kaikin keinoin. Pelkään, että suomalainen tuotantotapa joutuu nykymenolla vaikeuksiin.

Lihan ja maidon hinta on Suomessa tippunut, vaikka eläinten hyvinvointiin jo tehdyt parannukset sekä yleinen kustannusten nousu ovat nostaneet tuotantokustannuksia. Hinnoittelulla ja tarjonnalla kaupat asettavat raamit sille, mistä suomalainen kuluttaja voi valita. Jos kotimaista, eettisesti tuotettua tuotetta ei saada tiskiin polkuhinnalla, kaupat korvaavat sen edullisemmalla tuontituotteella esimerkiksi Puolasta.

Elintarvikemarkkinat eivät ole reilut. Se, joka tekee eniten, saa elintarvikeketjusta pienimmän siivun. Suomalaisten eläinten hyvinvoinnin on siirryttävä viimein kuluttajahintoihin.

Ruotsissa koko ruokaketju on päivittäistavarakaupan johdolla tarttunut kotimaansa lihantuotannon tulevaisuuteen Svesk Kött -kampanjalla. Sanomana on, että kotimainen tuotanto on eettisempää, ja siksi siitä on suotavaa maksaa hieman enemmän.

Suomalaisten ruokakauppiaiden olisi aika tunnustaa, että vain reilu hinta takaa eettisen lihantuotantomme tulevaisuuden ja kehityksen. Haastan kaupat kertomaan tuotantotavoista ja maksamaan jalostajille sellaista hintaa, että kuluttajan toiveet alkutuotannon osalta voivat toteutua!

Kuluttajan kannalta on arvokasta, että hänellä on jatkossakin mahdollista valita maitoa tai lihaa, jonka tuotannossa ei ole käytetty antibioottisia kasvunedisteitä tai vaikkapa sianlihaa, jonka tuotannossa possu on saanut pitää häntänsä.

Jatkuvan juoksevan veden järjestäminen olisi vaikeaa ja mielestäni epätarkoituksenmukaista nimenomaan lemmikeille. Juomaveden saanti astiasta on yhtä toimiva ratkaisu kuin juomanippa. Lemmikeillekin tulee lain myötä parannuksia. Esimerkiksi lemmikeiksi sopivat eläinlajit listataan, eläimille haitallinen rodunjalostus kielletään samoin kuin piikki- ja sähköpannat sekä muut kipua aiheuttavat välineet. Pentutehtailu tai hallitsematon eläinten lisääntyminen kriminalisoidaan.

Anne Kalmari

kansanedustaja (kesk.)

pj., maa- ja metsätalousvaliokunta

Kivijärvi