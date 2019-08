Eläkeläiset, pysykää eläkkeellä!

Sanomalehti Keskisuomalaisen jutussa (19.8.) eläkeläinen, taksia ajava entinen Petäjäveden kunnanjohtaja Teppo Sirniö kehottaa nuoria hankkimaan monenlaista ammattitaitoa ja kaikki mahdolliset kortit.

Periaate on hyvä, mutta millä nuoret hankkivat nämä maksulliset kortit ja ammattitaidon ja missä nuoret voivat kortteja ja ammattitaitoa käyttää, kun eläkettä nostavat ihmiset vievät nuorten työt ja polkevat palkat alas?

Mihin ammattiliittoon Sirniö kuuluu? Sirniö kertoo, että ajelee periaatteen, ei rahan takia.

Pitäisi eläkeiässä jo ymmärtää, että Suomessa on paljon nuoria perheitä ja nuoria, jotka olisivat perhettä perustamassa, mutta heille jokainen euro on tärkeä, eli työpaikka ja siitä maksettava säällinen, työehtojen mukainen, palkka on elinehto.

Eläkeläisille riittää hyvinvointivaltiossa tekemistä pilvin pimein erilaisten harrastusten parissa. Miksi he tulevat työelämään polkemaan palkkoja ja viemään työtä nuorilta?

Entisellä kunnanjohtajalla on varmasti tieto nuorten ahdingosta.

Eläkeläiset ovat itse saaneet nuoresta alkaen tehdä elämänmittaisen työn, kunnollisella palkalla ja sitten siitä eläköidyttyään lähtevät pirstaloimaan työkenttää nollasopimuksilla, jolloin moni nuori jää kokonaan ilman työtä.

Voisivatko nämä eläkeläiset harrastaa ja reippailla omalla kustannuksellaan, eivätkä nuorten työpaikkojen kustannuksella.