Eläkeläisillä menee huonosti

Meitä eläkeläisiä on n. 1,5 miljoonaa. On hyvä, että on alettu maksamaan määrätyn iän saavuttaneille eläkettä.

Mutta eläkerahoille on tullut muitakin saalistajia kuin eläkeläiset. Valitettavasti valtio antoi eläkerahojen keräämisen eläkeyhtiöille. Kaikki työssäkäyvät ihmiset aktiiviaikoinamme keräämme tätä pottia.

Mutta valitettavasti noin puolet ihmisistä kuolee ennen eläkeikää saamatta euron euroa ja nämähän kasvattavat eläkeyhtiöiden kassaa huomattavasti. Me eläkeläiset jäämme joka vuosi muita ihmisiä jälkeen tuloissa, joka on alle inflaation. Eläkeyhtiöiden voitothan ovat kuulemma 4–5% ja meille eläkeläisille n. 0,5%.

Siis eläkerahat menevät enimmäkseen eläkeyhtiöiden palkka- ja kiinteistökuluihin. Kukaan kansanedustaja ei puhu koskaan näistä epäkohdista.

Kyösti Turunen

Jyväskylä