Eläkeläisten köyhtymisen kierre on katkaistava

Muutama vuosi sitten eräs nuori kyyneleet silmissä kertoi minulle ja vaimolleni, kuinka hänen isoäidilleen oli aina niin tärkeää, että hänellä olisi pikkuisen jotain annettavaa lapsenlapsilleen.

Tuntui kauhealta ottaa vastaan mummon antama pieni rahasumma kun tiesi, että sitä varten mummo oli taas jättänyt insuliinit ja muita tärkeitä lääkkeitä ostamatta. Kuitenkaan lahjasta ei voinut kieltäytyä, koska se olisi loukannut syvästi mummoa.

Yli kolmasosa vanhuuseläkeläisistä elää EU:n määrittelemän köyhyysrajan alapuolella! Miten tähän on tultu?

Suuri syy tähän löytyy työeläkkeiden taitetusta indeksistä, jota hyväksyttäessä vuonna 1995 huolena oli suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ja eläkerahastojen riittävyys.

Tämä köyhdyttää yhä enemmän kaikkien nykyisten eläkeläisten elämää – on vihdoinkin aika palauttaa eläkeindeksi alkuperäiseen muotoonsa. Taitetun indeksin piti olla tilapäinen!

Eläkerahastot ovat paisuneet lähes koskemattomina vuodesta toiseen. Niiden arvo ylitti 200 miljardia euroa vuonna 2017 ja vain viime vuosina on turvauduttu pieneen osaan tuotoista.

Miksi lietsotaan kansalle päinvastaista käsitystä? Uutisoidaan nykyisten eläkeläisten syövän koko ”eläkepotin” ja työeläkemaksuista puhutaan sosiaalisena tulosiirtona.

Luulisi toimittajien tietävän, että kaikki työnantajat sekä palkansaajat maksavat työeläkemaksua prosenttien perusteella maksetusta palkasta. Työeläkemaksut maksetaan tulevia työeläkkeitä varten työeläkeyhtiöihin rahastoitaviksi ja tuottamaan sijoituksillaan. Kansan- ja takuueläkkeet ovat sen sijaan sosiaalitukia, joita varten ei ole etukäteen maksettu mitään ja ne maksetaan verovaroista.

Kun eläkesioista julkisesti keskustellaan, miksi ei selvästi erotella toisistaan kansan/takuueläkettä ja työeläkettä? Vain hieman yli 100 000 saa kansan-/ takuueläkettä, mutta n. 1,4 miljoonaa saa työeläkettä, jota ei makseta valtion varoista.

Eläkevajeella pelotellaan kansanedustajiakin. On harhaanjohtamista, että meillä Suomessa on 700 miljardin euron eläkevaje, kun tosiasiassa se voi syntyä vain, jos kaikki työntekijät ja työnantajat lopettavat pysyvästi eläkemaksujen maksamisen ja kaikki siirtyvät eläkkeelle!

Mitä tapahtuisi, jos indeksiä muutettaisiin ja työeläkkeitä korotettaisiin? Esimerkki: 1,4 miljoonan työeläkeläisen eläkkeiden 2% korotuksesta tulisi 27 miljardin eläkemenoihin n. 530 miljoonan lisäys. Tästä taas saisi valtio yli 300 miljoonan verotulot, joita voitaisiin käyttää kansan- ja takuueläkkeiden korottamiseen.

Eläkeläisten päivittäisen kulutuksen kasvukaan ei voisi olla näkymättä kokonaistaloudessa. Hyvinvoiva yhteiskunta tunnetaan siitä, että sen kaikista jäsenistä pidetään huolta!

Ikäihmiset on nähtävä yhteiskuntamme voimavarana. He ovat rakentaneet meidän hyvinvointimme ja vähintä mitä voimme tehdä, on varmistaa heidän oikeutensa arvokkaisiin vanhuudenpäiviin.

Miko Puustelli

kansanedustajaehdokas (kd.)

Uurainen