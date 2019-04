Eläkeläisten kyykytystä jo vuosia

Taloudessa on ollut hyvää pöhinää jo vuosien ajan. Toisten kukkarossa se on näkynyt. Toisten ei. Suuri menettäjä jo pitkään on ollut laaja eläkeläisten joukko, joita on kurittanut nk. ”taitettu indeksi”.

Taitettu indeksi tarkoittaa sitä, että eläkkeet laahaavat muun kustannustason perässä. Kun palkat nousevat, eivät eläkkeet nouse samaan tahtiin vaan eläkeläiset jäävät jälkeen koko ajan ja eläkkeen ostovoima heikkenee. Ennen vuotta 1996 hintojen muutos ja palkkojen muutos vaikuttivat molemmat 50 prosentin osuudella työeläkekorotusten laskentaan. Taitetussa indeksissä työeläkeindeksin kohdalla hintatason muutos saa 80 prosentin ja palkansaajien ansiotason muutos 20 prosentin painoarvon. Eli karkeasti sanoen palkat nousevat, mutta eläkkeet eivät.

Tämä on räikeä epäkohta, joka pitää korjata. Taitettu indeksi on valmisteltu kolmikannassa, joten sen purkaminen ei ole aivan yksinkertaista. Mutta se on tehtävä. Ja se voidaan tehdä. Se on tehtävä heti.

Eija Tuohimaa

kansanedustajaehdokas (sd.)

Jyväskylä