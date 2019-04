Eläkeremontin aika on nyt

Eläkeläisköyhyys on iso epäkohta 2020-luvulle siirtyvässä Suomessa. Se on mahdollista poistaa ja niin on tehtävä.

Eläkeläisten toimeentulon, ostovoiman ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi eduskunnan tulee alkavalla vaalikaudella tehdä seuraavat neljä korjausta:

– Taitetun indeksin palauttaminen puoliväli-indeksiksi, jolloin eläkkeiden jatkuva jälkeenjääminen loppuu.

– Eläkkeensaajille uusi eläketulon tasausvähennys, jolla taataan se, että eläkkeestä perittävä vero ei ole missään tuloluokassa korkeampi kuin samansuuruisen palkkatulon vero.

– Pienimpien eläkkeiden tason nostaminen siten, että tilille tuleva eläke on jokaisella vähintään 1000 euroa/kk.

– Eläkekaton säätäminen, jolla kohtuullistetaan suuria eläkkeitä.

Nämä tavoitteet voidaan toteuttaa olemassa olevien eläkerahastojen tuotoilla ja ohjaamalla eläkekaton vapauttamat varat pienten eläkkeiden parantamiseen. Tämä on tahdon asia.

Toimi Kankaanniemi

kansanedustaja (ps.)

Jyväskylä