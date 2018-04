Elämä kuplassa

Mitä tapahtuu, kun valhe muuttuu todeksi? Sitä kannattaa kysyä, kun lukee perussuomalaisten Kauko Tuupaisen kirjoituksen minulle (KSML 6.4.). Siinä on koko vastaukseni idea. Valhe muutetaan todeksi. Se onnistuu ainoastaan silloin, kun siihen itse sokeasti uskoo, vailla itsekritiikkiä.

Jyväskylän puoluekokouksessa perussuomalaiset siirtyi uuden johdon ja uusien periaatteiden aikaan. ”Uudet tuulet lakaisivat”, kuten Tuupainen ilmaisee. Se on totta, ei valhetta, uudet tuulet lakaisivat häviäjät ulos, soinilaisten ja vennamolaisten aika päättyi. Halla-aholaisuus otti lopullisen niskalenkin puolueesta. Ja kuten politiikassa tai avioliitossa käy, se, joka ei halua jäädä nyrkin ja hellan väliin, lähtee omille teilleen. Perustaa uuden liiton tai puolueen. Näin kävi.

Vaikeina hetkinä vahvat johtajat osaavat koota puolueen saman lipun alle. Halla-aholaiset eivät tavoitelleet edes ennakkoon eheyttä. Viime keväänä uusi ”tuleva” johto junttasi räikeästi ja ilmoitti ennakkoon lakaisevansa häviäjät pois, muutetaan suuntaa. Kertaakaan ei korostettu, että etsitään sopua vaalien jälkeen. Kenkää luvattiin Soinille ja Terholle ynnä muille sopijoille. Mutta se siitä, lähtö tuli. Hyvä näin. Kuten rikkinäisessä liitossa, lähtijää syytetään petturiksi.

Yhden asian liike ei menesty politiikassa. Eristynyt puolue ei voi toteuttaa unelmiaan. Ajautuminen hylkiöpuolueeksi ei palvele lopulta puolueen etua. Siniset on sen sijaan kyennyt saamaan luottamusta. Me olemme saaneet ajettua tavoitteitamme. Emme toki kaikkia. Yhdessä on hallituksessa sovittu. Ja ollaan jatkossakin haluttu yhteistyökumppani. Emme ole häirikön maineessa.

Yhden asian liike elää omassa kuplassaan. Uskoo luomiinsa valheisiin ja keskittyy niiden muokkaamiseen todeksi. Nousun ratkaisee kuitenkin kansa, kuplan ulkopuolella. Se haluaa järkeviä ja tasapainoisia edustajia. Kuka haluaa äänestää kuplassa elävää, valheen orjaa, hän sitten äänestää. Jäämme odottamaan.

Matti Torvinen

kansanedustaja, puoluesihteeri

Sininen tulevaisuus