Elämänohjeeni sinulle, valmistunut nuori

Moni nuori on juuri jättänyt taakseen monivuotisen urakkansa koulunpenkillä. Takana on hitaasti madelleita tunteja, päiviä, viikkoja, kuukausia ja vuosia.

Toki kun ikää tulee enemmän, niin tuo ajan kulumisen hitaus muuttaa muotoaan ja hupsista vain – viimeisin vuosikin tuntuu vilahtaneen ohi minuuteissa.

Saitpa kutreillesi puhtaan valkoisena hohtavan ylioppilaslakin tai käteesi ammattiinvalmistumispaperit niin yhtä kaikki mahtavan suuret onnittelut valmistumisen johdosta!

En tahdo olla mitenkään masentava, mutta nythän kaikki puurtaminen alkaakin. Ylioppilaat odottavat tietoa jatko-opintopaikasta ja ammattiin valmistuneet työpaikasta.

Menetpä sitten kumpaan suuntaan tahansa, niin nyt sinulla on näytönpaikka todistaa kykysi ja osaamisesi. Työelämässä kannattaa muistaa muutamia tärkeitä asioita. Sinulla on toki liuta oikeuksia, mutta velvollisuuksiakaan ei saa unohtaa.

Työelämässä sinulla on oikeus vaatia kirjallista työsopimusta ja työehtosopimuksien mukaisia palkkoja ja muita etuuksia. Velvollisuuksiisi kuuluu mm. työaikojen noudattaminen ja yleensäkin se, että myös sinun on noudatettava työlainsäädäntöä ja tes-määräyksiä.

Vaadi, että sinut perehdytetään työtehtäviisi kunnolla. Sinulle on kerrottava tarkasti talon tavat toimia ja tehdä työtäsi. Työturvallisuusasiat ovat myös erityisen tärkeitä.

Ole itse aktiivinen ja kysy jos on kysyttävää. Jokainen meistä on joskus ollut ensimmäistä kertaa työelämässä ja jokaisella meillä on ollut joskus se ensimmäinen työpaikka.

Osoitat oman fiksuutesi kyselemällä ja olemalla kiinnostunut työpaikkasi asioista. Ja ehdottomasti älä googleta asioita, vaan kysy epäselvät jutut ihan suoraan työnantajaltasi tai työkavereiltasi.

Ole rehellinen ja reipas – katso ihmisiä silmiin kun heille juttelet ja kun kättelet, niin luja kädenpuristus on aina parempi kuin veltto tiskirätti. Unohda puhelimesi vaatekaappiisi, sillä et tarvitse työajallasi sitä.

Tutustu työkavereihisi ja opettele uudet asiat rauhassa. Toivottavasti tapaat työpaikkasi luottamusmiehen ja vaikka et tapaisikaan, niin järjestäydy oman alasi ammattiliittoon jäseneksi. Me rautaiset ammattiliittojen ammattilaiset autamme sinua tarvittaessa, sillä on aivan turha kuvitella ettei työelämässä koskaan tulisi vastaan epäkohtia tai ongelmia.

Ota asioista selvää ja muista, että et ole työelämässä yksin.

Yksi asia kannattaa kuitenkin muistaa! Kukaan ei voi sinua epäkohdissa auttaa, jos et tuo niitä esille. Sinä kuitenkin olet työpaikallasi yksi muiden joukossa eli älä epäröi ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai ammattiliittoosi, jos jokin asia on pielessä.

Vielä kerran valtavan paljon onnea ja tsemppiä työelämään astuessasi!!